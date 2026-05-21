TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/29
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 2,880 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,852 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,31%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,94%
TAUX MOYEN PONDERE 2,94%
A COMPARER A 2,84%
EN DATE DU 16/04/26
DATE DE REGLEMENT 25/05/26
OAT
MATURITE 25/02/30
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 3,118 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,462 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,16%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,99%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 25/05/26
OAT
MATURITE 25/02/32
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 5,600 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 13,519 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,98%
% SERVI AU PRIX LIMITE 29,40%
TAUX MOYEN PONDERE 3,25%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 25/05/26
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 2,400 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,231 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,13%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,31%
TAUX MOYEN PONDERE 3,48%
A COMPARER A 3,42%
EN DATE DU 19/03/26
DATE DE REGLEMENT 25/05/26
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