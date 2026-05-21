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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 10:57

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/29

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 2,880 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 9,852 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,31%

% SERVI AU PRIX LIMITE 72,94%

TAUX MOYEN PONDERE 2,94%

A COMPARER A 2,84%

EN DATE DU 16/04/26

DATE DE REGLEMENT 25/05/26

OAT

MATURITE 25/02/30

COUPON 2,75%

VOLUME ADJUGE 3,118 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 9,462 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,16%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,99%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 25/05/26

OAT

MATURITE 25/02/32

COUPON 3,25%

VOLUME ADJUGE 5,600 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 13,519 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,98%

% SERVI AU PRIX LIMITE 29,40%

TAUX MOYEN PONDERE 3,25%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 25/05/26

OAT

MATURITE 25/11/33

COUPON 3,50%

VOLUME ADJUGE 2,400 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,231 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,13%

% SERVI AU PRIX LIMITE 57,31%

TAUX MOYEN PONDERE 3,48%

A COMPARER A 3,42%

EN DATE DU 19/03/26

DATE DE REGLEMENT 25/05/26

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