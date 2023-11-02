TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 5,290 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,679 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,50%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,32%
A COMPARER A 3,56%
EN DATE DU 05/10/23
DATE DE REGLEMENT 06/11/23
OAT
MATURITE 25/06/44
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 2,335 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,516 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 53,65%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,77%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 06/11/23
OAT
MATURITE 25/05/54
COUPON 3,00%
VOLUME ADJUGE 2,175 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,427 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 83,75%
% SERVI AU PRIX LIMITE 96,51%
TAUX MOYEN PONDERE 3,92%
A COMPARER A 4,06%
EN DATE DU 05/10/23
DATE DE REGLEMENT 06/11/23
OAT
MATURITE 25/05/72
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 1,197 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,577 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 31,93%
% SERVI AU PRIX LIMITE 15,45%
TAUX MOYEN PONDERE 3,36%
A COMPARER A 2,82%
EN DATE DU 04/05/23
DATE DE REGLEMENT 06/11/23
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