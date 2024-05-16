TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/27
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 4,209 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,411 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,89%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,20%
TAUX MOYEN PONDERE 2,84%
A COMPARER A 2,83%
EN DATE DU 18/04/24
DATE DE REGLEMENT 20/05/24
OAT
MATURITE 25/02/29
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 2,757 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,440 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,92%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,76%
A COMPARER A 2,64%
EN DATE DU 21/03/24
DATE DE REGLEMENT 20/05/24
OAT
MATURITE 25/02/30
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 3,190 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,459 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,88%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,77%
A COMPARER A 2,79%
EN DATE DU 18/04/24
DATE DE REGLEMENT 20/05/24
OAT
MATURITE 25/05/30
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 1,842 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,250 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,70%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,73%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 20/05/24
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