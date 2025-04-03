TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 2,620 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,849 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 102,25%
% SERVI AU PRIX LIMITE 12,21%
TAUX MOYEN PONDERE 3,19%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/04/25
OAT
MATURITE 25/05/35
COUPON 3,20%
VOLUME ADJUGE 5,930 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 18,041 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,52%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,37%
A COMPARER A 3,54%
EN DATE DU 06/03/25
DATE DE REGLEMENT 07/04/25
OAT
MATURITE 25/05/56
COUPON 3,75%
VOLUME ADJUGE 3,446 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,732 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,82%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,04%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/04/25
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