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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 10:56

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/29

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 3,977 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 10,736 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,08%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,04%

A COMPARER A 2,85%

EN DATE DU 18/06/26

DATE DE REGLEMENT 20/07/26

OAT

MATURITE 25/05/31

COUPON 1,50%

VOLUME ADJUGE 2,850 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 8,858 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 92,33%

% SERVI AU PRIX LIMITE 69,94%

TAUX MOYEN PONDERE 3,23%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 20/07/26

OAT

MATURITE 25/02/32

COUPON 3,25%

VOLUME ADJUGE 4,887 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 12,915 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,47%

% SERVI AU PRIX LIMITE 81,95%

TAUX MOYEN PONDERE 3,35%

A COMPARER A 3,13%

EN DATE DU 18/06/26

DATE DE REGLEMENT 20/07/26

OAT

MATURITE 25/11/33

COUPON 3,50%

VOLUME ADJUGE 2,285 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,098 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,47%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,58%

A COMPARER A 3,48%

EN DATE DU 21/05/26

DATE DE REGLEMENT 20/07/26

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