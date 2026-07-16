TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/29
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 3,977 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 10,736 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,08%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,04%
A COMPARER A 2,85%
EN DATE DU 18/06/26
DATE DE REGLEMENT 20/07/26
OAT
MATURITE 25/05/31
COUPON 1,50%
VOLUME ADJUGE 2,850 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,858 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 92,33%
% SERVI AU PRIX LIMITE 69,94%
TAUX MOYEN PONDERE 3,23%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 20/07/26
OAT
MATURITE 25/02/32
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 4,887 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,915 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,47%
% SERVI AU PRIX LIMITE 81,95%
TAUX MOYEN PONDERE 3,35%
A COMPARER A 3,13%
EN DATE DU 18/06/26
DATE DE REGLEMENT 20/07/26
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 2,285 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,098 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,47%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,58%
A COMPARER A 3,48%
EN DATE DU 21/05/26
DATE DE REGLEMENT 20/07/26
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