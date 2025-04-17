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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 17/04/2025 à 10:55

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/28

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 3,596 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 12,333 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,26%

% SERVI AU PRIX LIMITE 82,20%

TAUX MOYEN PONDERE 2,32%

A COMPARER A 2,59%

EN DATE DU 20/03/25

DATE DE REGLEMENT 23/04/25

OAT

MATURITE 25/02/31

COUPON 2,70%

VOLUME ADJUGE 4,396 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 13,852 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,82%

% SERVI AU PRIX LIMITE 68,41%

TAUX MOYEN PONDERE 2,73%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 23/04/25

OAT

MATURITE 25/11/32

COUPON 2,00%

VOLUME ADJUGE 3,999 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 14,243 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 93,40%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,98%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 23/04/25

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