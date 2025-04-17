TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/28
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 3,596 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,333 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,26%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,20%
TAUX MOYEN PONDERE 2,32%
A COMPARER A 2,59%
EN DATE DU 20/03/25
DATE DE REGLEMENT 23/04/25
OAT
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 4,396 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 13,852 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,82%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,41%
TAUX MOYEN PONDERE 2,73%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/04/25
OAT
MATURITE 25/11/32
COUPON 2,00%
VOLUME ADJUGE 3,999 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 14,243 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,40%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,98%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/04/25
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