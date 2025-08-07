TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/34
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 4,580 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 11,292 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 85,43%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,59%
TAUX MOYEN PONDERE 3,17%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/08/25
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,396 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,013 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 80,75%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,41%
A COMPARER A 3,27%
EN DATE DU 05/06/25
DATE DE REGLEMENT 11/08/25
OAT
MATURITE 25/05/40
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 2,175 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,174 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 63,99%
% SERVI AU PRIX LIMITE 45,86%
TAUX MOYEN PONDERE 3,70%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/08/25
OAT
MATURITE 25/04/55
COUPON 4,00%
VOLUME ADJUGE 1,348 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 3,988 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,41%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,09%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 11/08/25
