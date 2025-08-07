 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 10:58

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/05/34

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 4,580 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 11,292 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 85,43%

% SERVI AU PRIX LIMITE 34,59%

TAUX MOYEN PONDERE 3,17%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 11/08/25

OAT

MATURITE 25/05/36

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 2,396 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,013 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 80,75%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,41%

A COMPARER A 3,27%

EN DATE DU 05/06/25

DATE DE REGLEMENT 11/08/25

OAT

MATURITE 25/05/40

COUPON 0,50%

VOLUME ADJUGE 2,175 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,174 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 63,99%

% SERVI AU PRIX LIMITE 45,86%

TAUX MOYEN PONDERE 3,70%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 11/08/25

OAT

MATURITE 25/04/55

COUPON 4,00%

VOLUME ADJUGE 1,348 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 3,988 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,41%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,09%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 11/08/25

Fermer

