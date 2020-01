Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client T4 positif pour STMicroelectronics après une année difficile Reuters • 23/01/2020 à 09:02









PARIS, 23 janvier (Reuters) - Le groupe franco-italien spécialisé dans les semi-conducteurs STMicroelectronics STM.PA a annoncé jeudi des résultats supérieurs à ses prévisions pour le quatrième trimestre 2019, en rebond après une année difficile marquée par une contraction de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net. En Bourse, le titre STMicro grimpait de 5,2% dans les premiers échanges, en tête du CAC 40. "Nous avons clôturé l'exercice avec un chiffre d'affaires et des performances financières solides au quatrième trimestre", se félicite le président du directoire et directeur général du groupe, Jean-Marc Chéry, dans un communiqué, soulignant que tous les "groupes produits" avaient "contribué à la croissance". Dans le détail, le fabricant de puces électroniques, qui fournit notamment le géant américain Apple AAPL.O , a enregistré au T4 un chiffre d'affaires net de 2,75 milliards de dollars, en progression de 7,9%, et une marge brute en progression de 2% sur un an, à 1,08 milliard de dollars. Ce redressement tranche avec les performances du groupe sur l'ensemble de l'année, marquées par un recul de 19,8% du résultat net à 1,03 milliard de dollars et une contraction du chiffre d'affaires de 1,1%, à 9,56 milliards de dollars. "Notre performance financière 2019 est en ligne avec les indications pour l'année que nous avions communiquées en avril 2019", souligne Jean-Marc Chéry, expliquant la baisse de la marge brute par une "pression sur les prix et des charges liées aux capacités de production inutilisées." Pour 2020, le groupe table sur un repli de 14,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 2,36 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent, et prévoit de dépenser 1,5 milliard de dollars en dépenses d'investissement (Capex). (Marine Pennetier, édité par Simon Carraud)

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris +3.90% APPLE NASDAQ +0.36%