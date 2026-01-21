T1 Energy chute après que Culper Research a déclaré qu'elle est à découvert sur la société

21 janvier - ** Les actions de la société solaire américaine T1 Energy TE.N chutent de 13,3 % à 7,2 $ après que le vendeur à découvert Culper Research a déclaré qu'elle est à découvert sur TE

** TE a récemment été poursuivie en justice par RWE Clean Energy, son seul client pour les accords d'achat en dehors de Trina Solar, alléguant que TE "a fait de fausses déclarations sur sa clientèle, n'a pas fourni d'audits de modules, n'a pas livré de modules conformes et a violé les clauses de confidentialité"

** Culper Research affirme que ce procès ne met pas seulement en lumière les fausses déclarations de TE concernant son client aujourd'hui perdu, mais qu'il sape toute son initiative de fabrication de produits énergétiques propres aux États-Unis.

** ajoute que TE n'avait pas de stratégie viable pour répondre aux exigences des crédits d'impôt 45X en 2026

** L'action TE a gagné plus de 145 % en 2025