T Stamp Inc devrait afficher une perte de 36 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* T Stamp Inc IDAI.OQ IDAI.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 13 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Atlanta en Géorgie devrait faire état d'une hausse de 48,1% de ses revenus à 741 mille dollars contre 500,4 mille dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour T Stamp Inc est une perte de 36 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour T Stamp Inc est de 8,00 $, soit environ 63,7 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,90 $

11 août - Ce résumé a été généré par la machine le 11 août à 20:48 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)