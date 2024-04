T Rowe Price nomme un directeur des opérations en Asie-Pacifique

T Rowe Price a annoncé ce 18 avril la promotion de Tim Chamberlain en tant que directeur des opérations en Asie-Pacifique, à partir du 1?? mai. Il occupait jusqu’ici le poste de general manager du chief data officer depuis son arrivée en avril 2023. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, il sera chargé de superviser et de gérer les bureaux et les opérations dans cette région. Pour ce poste, il quittera Londres pour l’Australie.

Avant de rejoindre T Rowe Price, Tim Chamberlain a travaillé chez S&P Global Ratings pendant près de 16 ans, occupant dernièrement les postes de chief of staff et de directeur mondial du développement commercial. Entré en 2006 en tant que responsable des opérations, il a été promu au poste de vice-président chargé de la stratégie des données et des opérations en 2008. Il a ensuite été nommé directeur des opérations pour l’Asie-Pacifique en 2014 et directeur mondial des opérations stratégiques en 2018. Après sa carrière chez S&P, il a créé sa propre entreprise de conseil spécialisée dans la transformation opérationnelle et numérique.

Tuba Raqshan