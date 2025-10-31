T. Rowe Price : hausse des bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du gestionnaire d'actifs T. Rowe Price TROW.O augmentent de 1,8 % à 104 $ dans les échanges de pré-marché

** La société annonce un bénéfice de 646,1 millions de dollars, soit 2,87 $ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 603 millions de dollars, soit 2,64 $ par action, il y a un an

** Les actifs sous gestion ont augmenté de 8,4 % pour atteindre 1,77 billion de dollars, ce qui a permis d'amortir les sorties nettes de clients de 7,9 milliards de dollars

** Dix des 15 sociétés de courtage évaluent l'action à "conserver" et cinq à "vendre"; leur estimation médiane est de 108 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de TROW ont baissé de 9,7% depuis le début de l'année, à la traîne de la hausse de 16% de l'indice de référence S&P 500 .SPX .