T. Rowe Price fait évoluer sa gouvernance

La société de gestion américaine T. Rowe Price a annoncé plusieurs changements au sein de sa gouvernance.

Rob Sharps reste président et directeur général du gestionnaire d’actifs, en charge de la stratégie.

Eric Veiel, directeur des investissements mondiaux, a été nommé president. Il prendra ses fonctions à compter du 1er juin et appliquera la stratégie au niveau de l’entreprise, « avec un focus sur l’adoption de technologies innovantes » pour qu’elle soit plus efficace sur le plan opérationnel.

La société de gestion, qui vient d’enchaîner cinq années de décollecte nette , se restructure depuis juillet 2025 dans l’optique de baisser dépenses et effectifs. Après avoir diminué son personnel d’environ 5% en 2025, elle a encore effectué des coupes au premier trimestre 2026 en réduisant de plus de 3% sa force de travail sur la période.

Eric Veiel, présent depuis 20 ans au sein de la firme, gardera ses fonctions côté investissement mais les partagera, à partir du 1 er juin, avec Sébastien Page. L’actuel responsable de la gestion multi-actifs de T. Rowe Price, est promu co-responsable des investissements mondiaux et co-directeur des investissements.

Sébastien Page supervisera avec Eric Veiel les équipes de recherche, de gestion et d’investissement. Il gardera son rôle de responsable de la gestion multi-actifs jusqu’au 30 septembre.

Cette fonction sera occupée, à compter du 1 er octobre, par Wyatt Lee, actuellement responsable des stratégies à échéance et co-gérant des fonds à échéance de T. Rowe Price. Il gardera ces responsabilités en parallèle de son nouveau poste. Présent depuis 1999 chez T. Rowe Price, Wyatt Lee rejoindra le comité de direction de la société de gestion au 1 er janvier 2027.

T. Rowe Price gérait 1.380 milliards de dollars d’encours à fin avril 2026.

Adrien Paredes-Vanheule