T Rowe Price Associates passe sous les 5% des votes d'Edenred
02/12/2025 à 16:04

T Rowe Price Associates, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 novembre, le seuil de 5% des droits de vote d' Edenred , au résultat d'une cession d'actions sur le marché.

La société américaine de gestion d'actifs, basée à Baltimore, a précisé détenir 12 125 312 actions Edenred représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du capital et 4,99% des droits de vote du groupe français de solutions de paiement.

EDENRED
18,2950 EUR Euronext Paris -3,05%
  16:24

    Ce fonds a dû en perdre de l’argent. Les performances ont été plombées par ce titre!

