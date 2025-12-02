T Rowe Price Associates passe sous les 5% des votes d'Edenred
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 16:04
La société américaine de gestion d'actifs, basée à Baltimore, a précisé détenir 12 125 312 actions Edenred représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du capital et 4,99% des droits de vote du groupe français de solutions de paiement.
Valeurs associées
|18,2950 EUR
|Euronext Paris
|-3,05%
