T. Rowe monte après que Goldman a investi jusqu'à 1 milliard de dollars dans un gestionnaire d'actifs
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du gestionnaire d'actifs T. Rowe Price TROW.O augmentent de 7,7 % dans les transactions de pré-marché

** Goldman Sachs GS.N investira jusqu'à 1 milliard de dollars dans le gestionnaire d'actifs

** Goldman et T. Rowe s'associent également pour offrir des produits du marché privé aux investisseurs individuels

** L'objectif de la banque américaine est de détenir environ 3,5 % de T. Rowe, ce qui en ferait le cinquième plus grand actionnaire du gestionnaire d'actifs

** À la dernière clôture, les actions de T. Rowe ont baissé d'environ 6,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
730,010 USD NYSE 0,00%
T ROWE PRICE GRP
105,3700 USD NASDAQ 0,00%
