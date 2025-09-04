T. Rowe monte après que Goldman a investi jusqu'à 1 milliard de dollars dans un gestionnaire d'actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du gestionnaire d'actifs T. Rowe Price TROW.O augmentent de 7,7 % dans les transactions de pré-marché

** Goldman Sachs GS.N investira jusqu'à 1 milliard de dollars dans le gestionnaire d'actifs

** Goldman et T. Rowe s'associent également pour offrir des produits du marché privé aux investisseurs individuels

** L'objectif de la banque américaine est de détenir environ 3,5 % de T. Rowe, ce qui en ferait le cinquième plus grand actionnaire du gestionnaire d'actifs

** À la dernière clôture, les actions de T. Rowe ont baissé d'environ 6,8 % depuis le début de l'année