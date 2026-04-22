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T-Mobile US et Deutsche Telekom étudient un rapprochement
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 14:52

T-Mobile recule de près de 1% en avant-Bourse. L'opérateur américain est au coeur d'un projet de fusion avec sa maison mère allemande Deutsche Telekom, selon des sources proches du dossier, une opération qui pourrait donner naissance à un géant des télécommunications valorisé à environ 400 milliards de dollars, soit près de 340 milliards d'euros, et constituer un regroupement boursier record.

La capitalisation boursière de Deutsche Telekom s'élève actuellement à environ 166 milliards de dollars, tandis que celle de T-Mobile US atteint près de 218 milliards de dollars.

Tout accord nécessiterait toutefois le soutien de l'Etat allemand, principal actionnaire de Deutsche Telekom avec 28% du capital, détenus à parts quasi égales par le gouvernement et la banque publique KfW. La participation de ces derniers pourrait être diluée au sein du groupe fusionné.

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T-MOBILE US
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