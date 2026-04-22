T-Mobile US et Deutsche Telekom étudient un rapprochement
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 14:52
La capitalisation boursière de Deutsche Telekom s'élève actuellement à environ 166 milliards de dollars, tandis que celle de T-Mobile US atteint près de 218 milliards de dollars.
Tout accord nécessiterait toutefois le soutien de l'Etat allemand, principal actionnaire de Deutsche Telekom avec 28% du capital, détenus à parts quasi égales par le gouvernement et la banque publique KfW. La participation de ces derniers pourrait être diluée au sein du groupe fusionné.
Valeurs associées
|195,3900 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
par Dan Catchpole Boeing a fait état mercredi d'une perte nettement inférieure aux prévisions au premier trimestre, signe d'un redressement opérationnel continu après des années de crises successives ayant généré une dette colossale. Sur les trois premiers mois ... Lire la suite
-
Puma a annoncé mercredi avoir nommé Bertrand Blanc au poste nouvellement créé de vice-président en charge de ses activités de ventes aux distributeurs partenaires (wholesale) afin de redynamiser la division, dont les ventes ont chuté de plus de 17% l'an dernier. ... Lire la suite
-
En mode "Notre-Dame" pour rehausser la cadence: Emmanuel Macron a exposé mercredi la méthode de l'Etat pour accélérer l'aboutissement de "150 cathédrales industrielles", des projets jugés stratégiques, à l'occasion d'un déplacement dans l'Allier. Au milieu d'une ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient fait bondir le prix des préservatifs, alerte le premier producteur mondial
L'avertissement a été lancé par Karex, qui fournit de grandes marques mondiales comme Durex et Trojan ainsi que des programmes de santé nationaux tels que le NHS britannique. Au-delà du prix des carburants, l'envolée persistante des cours des hydrocarbures affecte ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer