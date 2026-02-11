 Aller au contenu principal
T-Mobile revoit à la hausse ses perspectives pour 2027 grâce à l'adoption de forfaits haut de gamme
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 17:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit avec des détails sur les prévisions pour 2027) par Harshita Mary Varghese

T-Mobile TMUS.O a relevé ses prévisions de revenus de services et de flux de trésorerie disponibles ajustés pour 2027, encouragée par la hausse de la demande pour ses offres à haut débit et ses plans mobiles 5G premium qui comprennent des avantages en matière de streaming.

Les actions de la société ont augmenté de 3 % mercredi.

Au cours du quatrième trimestre, l'entreprise a ajouté 962 000 clients qui paient leur facture mensuelle, ce qui est le chiffre le plus élevé parmi les trois grands opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis.

Les offres groupées de T-Mobile comprenant Netflix, Apple TV et Hulu, ainsi que les garanties de prix, ont trouvé un écho auprès des clients et en ont incité beaucoup à passer à un forfait supérieur à celui de base.

Le nombre d'abonnés sans fil est toutefois inférieur aux 981 330 nouveaux abonnés attendus par les analystes interrogés par FactSet. T-Mobile a déclaré qu'il cesserait de communiquer les ajouts d'abonnés aux services postpayés à partir de ce trimestre, pour se concentrer sur la croissance des comptes et le revenu moyen par compte.

"Il est peut-être correct d'un point de vue analytique de dire que les comptes, plutôt que les abonnés, sont la mesure la plus importante, mais lorsqu'il s'agit de divulgation, plus c'est plus", a déclaré Craig Moffett, analyste principal chez MoffettNathanson.

Le directeur financier de T-Mobile, Peter Osvaldik, a déclaré à Reuters que l'entreprise continuait à voir de nouveaux comptes clients prendre des forfaits premium à un taux de 60 %.

T-Mobile s'attend maintenant à ce que les revenus des services atteignent 81,5 milliards de dollars en 2027, alors que ses prévisions antérieures se situaient entre 75 et 76 milliards de dollars.

L'entreprise a également relevé son flux de trésorerie disponible ajusté pour 2027 entre 19,5 et 20,5 milliards de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant jusqu'à 19 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires total pour le quatrième trimestre s'est élevé à 24,33 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 24,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Notre ARPA (revenu moyen par compte) a augmenté de 13 % depuis 2020", a déclaré Srini Gopalan, directeur général de T-Mobile.

Le taux de désabonnement, c'est-à-dire le pourcentage de clients qui interrompent leur service, s'est établi à 1,02 % pour les services postpayés de T-Mobile, contre 0,92 % un an plus tôt.

