T-Mobile relève ses prévisions annuelles, ses gains d'abonnés sans fil dépassant les estimations

T-Mobile TMUS.O a déclaré jeudi avoir ajouté 1 million d'abonnés sans fil postpayés au troisième trimestre, un chiffre qui a également dépassé les estimations, et avoir relevé ses prévisions annuelles, grâce aux mises à jour de l'iPhone et aux forfaits haut de gamme qui ont attiré les utilisateurs des rivaux.

Pour les opérateurs de téléphonie mobile américains, le trimestre annoncé est crucial sur le plan saisonnier, car les derniers modèles d'iPhone d'Apple AAPL.O déclenchent généralement une augmentation importante des mises à niveau et des nouveaux abonnements.

Les forfaits haut de gamme de T-Mobile lui ont permis de gagner une plus grande part des clients qui changent d'opérateur dans ce que les analystes ont décrit comme un environnement de "chaises musicales".

Lorsque les clients achètent de nouveaux appareils, "cela crée une formidable opportunité pour nous de capter les clients de nos concurrents. Et je pense que c'est exactement ce que nous avons constaté au troisième trimestre", a déclaré à Reuters Mike Katz, président du marketing, de la stratégie et des produits chez T-Mobile.

L'augmentation du nombre d'abonnés sans fil postpayés a marqué le meilleur troisième trimestre de T-Mobile en plus de dix ans. Les analystes s'attendaient à 844 900 nouvelles souscriptions, selon FactSet.

La société attire également des clients avec son offre T-Satellite, qui permet aux utilisateurs de se connecter dans des zones rurales ou éloignées où le service sans fil traditionnel est limité.

La grande majorité des utilisateurs qui optent pour le service direct vers les mobiles l'obtiennent par le biais de l'offre "Experience Beyond" de T-Mobile, qui l'offre sans frais supplémentaires, a déclaré Mike Katz.

T-Satellite, qui a été lancé commercialement en juillet avec un accès limité aux SMS, aux MMS, à la messagerie photo et à de courts clips audio, prend désormais en charge des applications très répandues, telles que WhatsApp, Google Maps et X.

L'opérateur prévoit désormais d'ajouter entre 7,2 et 7,4 millions de clients nets postpayés en 2025, alors qu'il prévoyait auparavant entre 6,1 et 6,4 millions de nouvelles souscriptions.

Le chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre s'est élevé à 21,96 milliards de dollars, alors que les prévisions étaient de 21,92 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

T-Mobile a nommé Srini Gopalan, son directeur de l'exploitation, au poste de directeur général à compter du 1er novembre, succédant ainsi à Mike Sievert, qui occupera le poste nouvellement créé de vice-président du conseil d'administration de la société.