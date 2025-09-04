T-Mobile prévoit une augmentation de 400 millions de dollars de ses revenus de services au troisième trimestre grâce à l'accord avec UScellular

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

T-Mobile TMUS.O a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à générer environ 400 millions de dollars de plus en revenus de services ce trimestre, car l'opérateur américain de téléphonie mobile intègre les clients de son rival régional UScellular, récemment acquis.

Les autorités de la concurrence américaines ont autorisé l'opération de 4,4 milliards de dollars en juillet, après avoir clôturé leur enquête sans chercher à bloquer la transaction annoncée en mai de l'année dernière.

La société a conclu l'opération le 1er août, reprenant les activités sans fil d'UScellular, y compris les clients, les magasins et 30 % de ses actifs en matière de spectre.

T-Mobile s'attend maintenant à ce que les synergies résultant de l'intégration permettent d'économiser environ 1,2 milliard de dollars par an, alors que les prévisions initiales étaient d'environ 1 milliard de dollars .

La société prévoit également de réaliser l'intégration en deux ans environ, alors qu'elle prévoyait initialement trois à quatre ans.

T-Mobile a déclaré qu'elle prendrait une charge hors trésorerie d'environ 350 millions de dollars au troisième trimestre en raison de son passage à une plate-forme de facturation plus rationalisée.

La société prévoit également environ 100 millions de dollars de coûts d'intégration, exclus de l'EBITDA ajusté de base, et environ 175 millions de dollars de frais de dépréciation et d'amortissement.