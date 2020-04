Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client T-Mobile finalise officiellement son rapprochement avec Sprint Reuters • 01/04/2020 à 19:23









1er avril (Reuters) - T-Mobile US TMUS.O a annoncé mercredi avoir officiellement finalisé son rapprochement avec Sprint Corp S.N , une opération à 23 milliards de dollars (20,7 milliards d'euros) qui lui permet de consolider sa position de numéro trois des opérateurs télécoms aux États-Unis. Cette finalisation intervient après une longue bataille juridique, plusieurs Etats ayant contesté le projet de fusion entre les deux opérateurs pour des raisons de concurrence. La nouvelle société opérera désormais sous le nom de T-Mobile et sera cotée au Nasdaq sous le nom de "TMUS". Le rapprochement entre T-Mobile US et Sprint a été conclu en l'absence de la décision finale de la Commission des services publics de Californie, attendue pour le 16 avril. T-Mobile et Sprint ont accepté de se conformer à toutes les dispositions énoncées par la commission californienne. (Arriana McLymore and Diane Bartz, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)

