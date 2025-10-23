 Aller au contenu principal
T-Mobile dépasse les attentes trimestrielles et relève ses prévisions annuelles
information fournie par AOF 23/10/2025 à 14:37

(AOF) - T-Mobile a fait état d'un bpa de 2,41 dollars au titre de son troisième trimestre fiscal contre 2,61 dollars un an plus tôt et un consensus de 2,40 dollars. Les revenus s'élèvent à 21,96 milliards de dollars contre 21,91 milliards attendus. Par ailleurs, Le nombre net de nouveaux clients postpayés sur téléphones atteint 1 million, dépassant largement les prévisions de 844900 ajouts. Dans ce contexte favorable, la firme américaine relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

T-Mobile anticipe désormais entre 7,2 millions et 7,4 millions de nouveaux clients postpayés, contre une fourchette précédente de 6,1 millions à 6,4 millions. La prévision annuelle pour les nouveaux clients postpayés sur téléphones est relevée à 3,3 millions, contre une estimation antérieure comprise entre 2,95 millions et 3,1 millions.

La société vise un Ebitda ajusté coeur d'activité compris entre 33,7 milliards et 33,9 milliards de dollars pour l'exercice, contre une fourchette précédente de 33,3 milliards à 33,7 milliards de dollars.

Le flux de trésorerie disponible ajusté est, lui, attendu entre 17,8 milliards et 18 milliards de dollars.

