T-Mobile: BPA augmenté de 54% au 4e trimestre • 29/01/2025









(CercleFinance.com) - T-Mobile, la filiale américaine de Deutsche Telekom, publie un BPA en augmentation de 54% à 2,57 dollars au titre des trois derniers mois de 2024, ainsi qu'un EBITDA ajusté des activités coeur en hausse de 10% à 7,9 milliards de dollars.



Les revenus totaux des services ont augmenté de 6% pour s'établir à 16,9 milliards de dollars, dont une croissance des revenus des services post-payés de 8%, avec des ajouts nets de clients post-payés de 1,9 million (dont 903.000 en téléphonie).



Pour l'exercice qui commence, T-mobile table sur un EBITDA ajusté des activités coeur entre 33,1 et 33,6 milliards de dollars, ainsi que sur des ajouts nets de clients post-payés entre 5,5 et six millions, après respectivement 31,8 milliards et 6,1 millions en 2024.





