Systèmes LBRM de défense aérienne portable : Thales s'engage avec l'Inde

Les systèmes, composés d'un lanceur et de missiles à haute vélocité, seront en partie produits en Inde, suite à un accord de transfert de technologie.

(illustration) ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Dans la lignée de la bonne entente clamée entre Paris et New Delhi sur les questions de défense, le groupe Thales a annoncé qu'il fournira à l'armée indienne des missiles de défense aérienne à très courte portée avec un transfert de technologie qui permettra leur fabrication en Inde à hauteur de 60%.

Thales et l'entreprise publique indienne Bharat Dynamics Ltd (BDL) ont signé mardi 11 février un contrat pour la fourniture de systèmes de défense aérienne portables LBRM (Laser Beam Riding ManPad) "dans la continuité de l'Accord de Partenariat signé en 2021 entre Thales et BDL pour ces systèmes avec le soutien des gouvernements indien et britannique", détaille le document.

Effets du "Make in India" de Modi

Les missiles LBRM, qui seront produits en Inde à hauteur de 60%, sont un système de défense aérienne portable, optimisé pour contrer divers types de menaces comme avions d’attaque au sol ou drones. Le partenariat s'inscrit dans le cadre de l'initiative Make in India, lancée en 2014 par le Premier ministre Narendra Modi pour renforcer l'industrie de défense nationale en encourageant les entreprises étrangères à produire en Inde.

Le contrat permettra d’accroître les capacités de production du Royaume-Uni sur le site de Thales à Belfast, qui assure la conception du système LBRM. L'Inde cherche à réduire sa dépendance historique envers la Russie en diversifiant ses sources d'approvisionnement en matière de défense. La France a fourni à l'Inde des équipements militaires de pointe, notamment des sous-marins de classe Scorpène et des avions de chasse Rafale. Les deux pays collaborent dans le développement et la production d'équipements de défense, favorisant le transfert de technologies et le codéveloppement de systèmes militaires.