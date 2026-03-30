Sysco met la main sur Jetro Restaurant Depot pour 29,1 MdsUSD
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 13:50
Selon le distributeur de produits alimentaires pour professionnels, cette transaction transformatrice lui permettra d'entrer dans un canal cash & carry (point de vente en libre-service) "à forte marge, en pleine croissance et résilient".
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Jetro Restaurant Depot recevront 21,6 MdsUSD en numéraire et 91,5 millions d'actions Sysco, ce qui leur permettrait de détenir environ 16% des actions ordinaires en circulation du groupe.
Modèle conçu pour les chefs et propriétaires de restaurants, Jetro Restaurant Depot exploite 166 magasins-entrepôts grand format répartis dans 35 États américains, qui desservent plus de 725 000 restaurants indépendants et opérateurs de restauration.
Pour l'année civile 2025, il a généré environ 16 MdsUSD de chiffre d'affaires, environ 2,1 MdsUSD d'EBITDA et environ 1,9 MdsUSD de flux de trésorerie disponible, et a maintenu un historique de croissance de l'EBITDA sur 30 ans.
Selon Sysco, la transaction devrait immédiatement augmenter les marges, le BPA et le flux de trésorerie disponible, tout en générant des synergies. La société fusionnée sera plus rentable et rapportera plus de valeur aux actionnaires.
Approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration, la transaction devrait être conclue d'ici le 3e trimestre de l'exercice 2027 de Sysco, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires.
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