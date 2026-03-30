Sysco chute suite à l'accord de 29 milliards de dollars pour Jetro Restaurant Depot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 mars - ** Les actions du distributeur alimentaire Sysco

SYY.N ont baissé de 2 % à 80,31 $ avant le marché ** Sysco achète le fournisseur de services de restauration Jetro Restaurant Depot dans le cadre d'une transaction de 29 milliards de dollars, y compris la dette

** Les actionnaires de Restaurant Depot recevront 21,6 milliards de dollars en espèces et 91,5 millions d'actions Sysco

** Sysco financera l'opération au moyen de 21 milliards de dollars de dettes nouvelles et hybrides, ainsi que de 1 milliard de dollars de liquidités et d'actions disponibles

** SYY réaffirme une croissance annuelle des ventes de l'ordre de 3 à 5 % et un bénéfice par action ajusté dans la fourchette haute de 4,50 à 4,60 dollars

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 3,6% depuis le début de l'année