Sysco chute, ses prévisions annuelles restent inchangées malgré des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes

28 octobre - ** Les actions du distributeur alimentaire Sysco SYY.N en baisse d'environ 2 % à 76,95 $ avant le marché

** SYY réitère ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

** La croissance du chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 3 et 5 % et la croissance du BPA ajusté entre 1 et 3 %

** Les ventes du 1er trimestre s'élèvent à 21,15 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 21,08 milliards de dollars (données compilées par LSEG)

** BPA ajusté de 1,15 $ contre une estimation de 1,12 $

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 2 % depuis le début de l'année