Syrie-Trump fait part à Erdogan de son inquiétude sur l'escalade à Idlib

WASHINGTON, 17 février (Reuters) - Le président américain Donald Trump a téléphoné à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour lui faire part de son inquiétude à l'égard de l'escalade des violences dans la province syrienne d'Idlib et pour le remercier des efforts de la Turquie destinés à éviter une catastrophe humanitaire dans la région. Dans un communiqué faisant part dimanche de cet entretien, la Maison blanche ajoute que Donald Trump a exprimé le désir de Washington de voir la Russie arrêter de soutenir les agissements du président syrien Bachar al Assad, prônant une issue politique au conflit débuté il y a près de neuf ans. Cet entretien entre les deux dirigeants intervient alors que les forces gouvernementales syriennes, qui ont accentué en avril dernier leur offensive contre les dernières positions des insurgés dans le nord du pays, ont effectué des gains considérables dans la province d'Alep. Ankara, qui soutient les rebelles syriens, a dénoncé les attaques des forces gouvernementales dans la région d'Idlib, qui ont entraîné la mort de 13 soldats turcs au cours des deux dernières semaines, et a menacé de lancer une opération militaire pour faire reculer les forces syriennes. La tension est encore montée d'un cran lors de la semaine écoulée entre la Turquie et la Russie, appui du régime de Damas, concernant la situation dans le Nord-Ouest syrien, alors que Moscou a accusé Ankara de ne pas respecter les accords de cessez-le-feu. (Jeff Mason; version française Jean Terzian)

