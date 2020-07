Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-Russie et Chine bloquent à l'Onu le prolongement de l'aide transfrontalière Reuters • 08/07/2020 à 00:59









NATIONS UNIES, 8 juillet (Reuters) - La Russie et la Chine ont opposé mardi leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité destiné à prolonger l'opération transfrontalière menée depuis la Turquie pour livrer de l'aide en Syrie, en dépit d'avertissements de l'Onu sur l'importance de cette aide pour la vie de millions de civils. Cette opération humanitaire, lancée en 2014 et prolongée à plusieurs reprises, arrive à son terme vendredi. Les 13 autres membres du Conseil de sécurité ont approuvé le texte rédigé par l'Allemagne et la Belgique. Un projet de résolution présenté par la Russie doit désormais être voté. Il prévoit d'autoriser seulement un point de passage depuis la frontière turque, contre deux actuellement, pour une durée de six mois. Le Conseil avait autorisé en janvier la poursuite des livraisons d'aide mais en réduisant le nombre de points de passage après que la Russie et la Chine, alliées du régime syrien, s'étaient opposées au prolongement des opérations transfrontalières depuis l'Irak et la Jordanie. Des diplomates occidentaux ont déclaré que la fermeture du point de passage irakien avait entraîné une perte de 40% de l'aide médicale jusque-là acheminée dans le Nord-Est syrien. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.