Syrie-La Turquie réclame des missiles Patriot aux USA

ISTANBUL, 29 février (Reuters) - La Turquie a demandé samedi aux Etats-Unis de lui fournir des missiles Patriot pour soutenir son intervention militaire dans le nord-ouest de la Syrie. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, l'a déclaré à la presse après un entretien avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo à Doha, en marge de la cérémonie de signature d'un accord entre les Etats-Unis et les taliban. Les attaques des forces gouvernementales syriennes épaulées par la Russie ont coûté la vie à 55 soldats turcs en février dans la région d'Idlib, où Ankara soutient les rebelles opposés à Bachar al Assad. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé de repousser les forces syriennes si celles-ci ne se replient pas derrière des lignes définies dans des accords entre Moscou et Ankara. La Turquie a snobé les Etats-Unis en achetant l'an dernier à la Russie, son adversaire sur le terrain syrien, des missiles S-400, provoquant la colère de l'administration de Donald Trump. (Ali Kucukgocmen, version française Jean-Stéphane Brosse)

