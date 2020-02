Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-La France appelle Damas et Moscou à cesser leur offensive Reuters • 28/02/2020 à 16:16









PARIS, 28 février (Reuters) - La France a appelé vendredi le régime syrien et son allié russe à mettre un terme à leur offensive militaire engagée dans le nord-ouest de la Syrie, au lendemain de la mort de 33 soldats turcs dans une frappe menée par les forces de Damas. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a "exprimé les condoléances et la solidarité de la France avec la Turquie", peut-on lire dans un communiqué. Le chef de la diplomatie française a également "condamné les violations répétées par le régime syrien et la Russie de leurs engagements concernant la désescalade dans la province d'Idlib et du droit international humanitaire". "J'ai réitéré l'appel de la France au régime syrien et à la Russie à mettre un terme à l'offensive militaire engagée dans le nord-ouest syrien, à pleinement respecter leurs obligations au titre du droit international humanitaire et à en revenir aux arrangements de cessez-le-feu de l'automne 2018 pour mettre immédiatement un terme aux hostilités," a souligné Jean-Yves Le Drian. Face à l'intensification des combats dans la province syrienne d'Idlib, la Turquie a annoncé qu'elle cesserait désormais d'empêcher les réfugiés syriens de rejoindre l'Europe. Dans son communiqué, Jean-Yves Le Drian assure que l'Union européenne comme la France sont déterminées à renforcer leur assistance humanitaire aux réfugiés syriens. (John Irish, édité par Jean-Stéphane Brosse)

