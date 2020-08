Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-Des soldats US blessés dans une collision avec un véhicule russe Reuters • 27/08/2020 à 00:47









(Actualisé tout du long avec précisions, communiqué de la Maison blanche) WASHINGTON, 27 août (Reuters) - Des soldats américains ont été blessés cette semaine en Syrie après qu'une patrouille de l'armée russe a percuté leur véhicule, ont déclaré mercredi des représentants américains, alors que Washington a condamné une violation des protocoles de sécurité convenus avec Moscou. Deux représentants américains, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont indiqué que plusieurs soldats américains ont présenté des symptômes de commotion cérébrale suite à l'incident, confirmant des informations rapportées en premier lieu par Politico. Si les interactions entre troupes américaines et russes ne sont pas rares, l'incident met en exergue les risques liés à la proximité de soldats de deux pays dans le nord de la Syrie et le risque potentiel d'une rapide escalade des tensions. Le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison blanche a fait savoir que l'incident était survenu le 25 août près de Dayrick, dans le Nord-Est syrien, et que les patrouilles de la coalition avaient quitté la zone pour apaiser la situation. "La coalition et les Etats-Unis ne cherchent l'escalade avec aucune armée nationale, mais les troupes américains gardent toujours le droit et l'obligation de se défendre contre des actes hostiles", a ajouté John Ullyot. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, dont l'origine n'a pu être établie, montrent des véhicules militaires russes suivis par deux hélicoptères s'approchant dangereusement de blindés américains. L'armée américaine, qui n'effectue généralement aucun commentaire sur des blessures, a indiqué que le chef d'état-major de l'armée s'était entretenu mercredi avec son homologue russe, sans toutefois fournir de précisions sur la teneur des échanges. (Idrees Ali et Phil Stewart; version française Jean-Philippe Lefief et Jean Terzian)

