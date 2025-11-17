Syrah Resources et Tesla repoussent encore l'échéance de l'accord de fourniture de graphite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Syrah Resources SYR.AX a déclaré lundi qu'elle avait convenu avec Tesla TSLA.O de repousser la date limite pour s'attaquer à un défaut présumé de leur accord de fourniture de graphite pour la deuxième fois en deux mois, alors que le mineur s'efforce de maintenir ses activités aux États-Unis.

Le constructeur automobile dirigé par Elon Musk a émis une mise en demeure en juillet après que Syrah ait prétendument omis de livrer des échantillons conformes de matériaux d'anode active provenant de son usine de traitement de Louisiane pour les batteries des véhicules électriques de Tesla.

Syrah a déclaré que l'échéance initiale du 16 septembre, qui avait été initialement prolongée jusqu'au 15 novembre, avait été à nouveau repoussée au 16 janvier 2026.

"Bien que Syrah n'accepte pas d'être en défaut dans le cadre du contrat d'enlèvement, les parties ont repoussé la date de guérison au 16 janvier 2026", a déclaré la société dans un communiqué.

Le contrat conclu en 2021 par Syrah avec Tesla visait à fournir 8 000 tonnes métriques de matériaux d'anode en graphite sur une période de quatre ans à partir de son usine de Vidalia, dans l'État américain de Louisiane.

L'usine est le seul producteur de matériaux d'anode à grande échelle et verticalement intégré en dehors de la Chine, ce qui contribue à réduire la dépendance des États-Unis à l'égard des approvisionnements chinois qui dominent le marché.

Syrah a déclaré qu'en vertu de son accord, Tesla pourrait résilier l'accord d'achat si la qualification finale du matériau d'anode active de l'usine n'était pas atteinte d'ici le 9 février 2026.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Dans une annonce séparée, Syrah a déclaré qu'une filiale avait reçu 8,5 millions de dollars dans le cadre de son prêt de 150 millions de dollars de la United States International Development Finance Corporation , pour soutenir ses opérations de graphite de Balama au Mozambique, qui ont connu des perturbations opérationnelles l'année dernière en raison de protestations nationales.