Syrah et Tesla repoussent la date limite pour résoudre la défaillance présumée dans l'accord d'approvisionnement en graphite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur australien de graphite Syrah Resources SYR.AX a déclaré lundi avoir convenu avec Tesla TSLA.O de prolonger pour la quatrième fois un délai pour résoudre une défaillance présumée dans le cadre de leur accord d'approvisionnement en graphite jusqu'au 1er juin.

Tesla avait précédemment émis un avis alléguant que Syrah n'avait pas respecté son obligation de fournir des échantillons conformes de graphite naturel pour anode active (AAM) provenant de son usine de Vidalia en Louisiane, selon l'entreprise.

La notification demandait à Syrah de remédier au manquement présumé avant le 16 mars, faute de quoi Tesla pourrait résilier l'accord d'achat couvrant l'approvisionnement provenant de l'usine d'AAM de Syrah à Vidalia, d'une capacité de 11,25 kilotonnes par an.

Les entreprises ont accepté de modifier l'accord pour repousser cette échéance au 1er juin, sous réserve de l'approbation du ministère américain de l'énergie.

Le contrat de 2021 avec Tesla, d'une valeur de 8 000 tonnes par an pendant quatre ans, soutient l'installation de Syrah à Vidalia et sa stratégie plus large visant à devenir un fournisseur américain majeur de graphite non chinois.

Tesla, dont le siège est au Texas, a émis la première mise en demeure en juillet 2025, déclarant que Syrah n'avait pas livré d'échantillons conformes de matériaux d'anode active provenant de son usine de traitement de Vidalia et destinés à être utilisés dans les batteries de véhicules électriques.

Syrah a déclaré lundi qu'elle n'acceptait pas d'être en défaut, mais que les deux parties avaient convenu de repousser la date de guérison au 1er juin pendant qu'elles travaillaient ensemble pour résoudre le problème.

Les actions de Syrah étaient en hausse de 2,9 % à 0,175 dollar australien à 2302 GMT.