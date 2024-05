Syquant Capital inaugure sa gamme de fonds irlandaise avec un FIA

Après le Luxembourg, l’Irlande. La société de gestion française Syquant Capital a officialisé, mercredi 24 avril, le lancement du premier véhicule de sa gamme de fonds domiciliée en Irlande, Helium Global Event Driven. Il s’agit du premier fonds d’investissement alternatif (FIA), donc strictement réservé aux investisseurs professionnels, distribué par le spécialiste de la gestion event-driven . Syquant Capital, qui gère 3,1 milliards d’euros, avait jusqu’alors développé quatre fonds Ucits, abrités au sein d’une Sicav luxembourgeoise.

Le fonds Helium Global Event Driven combine les expertises merger arbitrage , soft catalyst equity et crédit event-driven de la société de gestion, déjà mises en œuvre dans les fonds Helium Sélection et Helium Invest, respectivement lancés en 2014 et 2019. À travers ce FIA à liquidité mensuelle géré conjointement par Xavier Morin, Henri Jeantet et Philippe Saudreau, Syquant Capital vise une nouvelle clientèle, cette clientèle anglo-saxonne peu friande des contraintes d’investissement des fonds Ucits.

«C’est une clientèle que nous touchions peu jusqu’à présent. Elle cherche un rendement supérieur à celui de nos fonds Ucits avec un risque et une volatilité plus élevés. Nous visons donc avec ce FIA un rendement annuel cible de 12% avec une volatilité autour de 10% et un ratio de Sharpe proche de 1», a indiqué Xavier Morin, codirecteur des investissements de Syquant Capital et gérant principal du fonds, en marge d’une présentation aux investisseurs ce mercredi.

L’idée sous-jacente du FIA Helium Global Event Driven est de reprendre les positions des fonds Helium Sélection et Helium Invest avec un levier beaucoup plus fort, jusqu’à 400% en exposition brute. L’équipe de gestion pourra par conséquent allouer davantage à ses convictions sans être restreinte par les limitations du format Ucits. Parmi ces convictions figurent notamment Vivendi, Linde, Indra ou encore la banque italienne Monte Dei Paschi di Siena. Le fonds est exposé à 80% à des titres européens ou nord-américains, le reste étant partagé sur plusieurs marchés satellites dont l’Asie, le Moyen-Orient ou encore l’Afrique du Sud.

Les cogérants pourront éventuellement reconsidérer certains dossiers laissés de côté dans les fonds luxembourgeois de la firme pour des raisons liées aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le FIA est catégorisé article 6 au sens de la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Syquant Capital espère atteindre un niveau d’encours sous gestion de 400 à 500 millions d’euros pour son premier véhicule irlandais, selon Henri Jeantet, cofondateur, président et directeur des investissements de la société. Le FIA - dont la souscription minimum est de 100.000 euros - sera en concurrence directe avec les fonds event-driven anglo-saxons. Il compte pour l’instant 19 millions d’euros, ayant été amorcé par les associés de Syquant Capital.

Adrien Paredes-Vanheule