Syntiant Corp dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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information fournie par Boursorama avec Media Services•07.07.2026•14:39•
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information fournie par AFP Video•07.07.2026•14:15•
Les supporters belges laissaient éclater leur joie lundi soir à Bruxelles, après une victoire 4-1 face aux États-Unis. "Je suis surtout très heureux d'avoir cloué le bec à Trump, qui a voulu changer les règles et a finalement perdu", raconte un supporter belge. ...
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