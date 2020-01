Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SYNTHESE-La Chine accélère pour tenter de contenir un virus "qui se renforce" Reuters • 27/01/2020 à 01:17









(Actualisé avec nouveau bilan) * La capacité du virus à se transmettre augmente * La Chine recense 2.744 cas, 80 décès * Les Etats-Unis vont évacuer leur personnel diplomatique * La France prépare l'évacuation des Français de Wuhan * La Chine interdit temporairement le commerce d'animaux sauvages par Gabriel CROSSLEY, Cheng Leng et Winni Zhou PEKIN/SHANGHAI, 27 janvier (Reuters) - La contagiosité du nouveau coronavirus s'accroît et les contaminations pourraient encore augmenter, a prévenu dimanche la Commission nationale de Santé chinoise, alors que plus de 2.700 personnes ont été contaminées et 80 sont mortes dans le pays. Les autorités sanitaires à travers le monde sont engagées dans une course contre la monde pour freiner la propagation de l'épidémie après l'apparition de plusieurs cas en-dehors de la Chine, notamment en Thaïlande, en Australie, aux Etats-Unis et en France. Le maire de Wuhan, épicentre de l'épidémie, s'attend à un millier de nouveaux cas dans la ville qui va intensifier la construction d'hôpitaux dédiés. Le nouveau coronavirus suscite l'inquiétude car il reste mal connu, notamment sur son degré de mortalité et sa capacité de contamination. Il peut provoquer des pneumonies, dans certains cas mortelles. "Selon certaines informations médicales récentes, la capacité du virus à se répandre semble se renforcer", a déclaré à la presse Ma Xiaowei, responsable de la commission nationale de la santé. Sa période d'incubation peut aller d'un à 14 jours, pendant lesquelles la contamination peut se produire. Le groupe pharmaceutique AbbVie ABBV.N a annoncé que les autorités chinoises avaient commencé à expérimenter les effets de son traitement contre le HIV pour tenter de soigner les effets du coronavirus. LE NOUVEL AN CHAMBOULÉ Les célébrations du Nouvel An lunaire, qui concernent habituellement des centaines de millions de Chinois voyageant dans le pays et à l'étranger pour voir leurs familles, ont été chamboulées par l'épidémie. Ma Xiaowei a annoncé que la Chine allait renforcer ses mesures pour empêcher la propagation, qui incluent jusque-là des restrictions sur les déplacements et les transports et l'annulation des grands rassemblements. Les autorités ont décidé de prolonger jusqu'au 2 février les vacances du Nouvel An alors qu'elles devaient prendre fin le 30 janvier, a rapporté la télévision d'Etat CCTV. La fin des vacances scolaires a également été repoussée sans qu'aucune date ne soit communiquée. Le virus, qui a pour origine un marché de fruits de mers de Wuhan où des animaux sauvages sont vendus illégalement, s'est étendu à plusieurs villes dont Pékin et Shanghai. Hong Kong a recensé six cas. INTERDICTION DU COMMERCE D'ANIMAUX SAUVAGES L'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore déclaré une urgence sanitaire internationale mais certains experts s'interrogent sur la capacité de la Chine à contenir le virus. Le président chinois Xi Jinping a qualifié la situation de "grave" samedi. La Chine recensait 2.744 contaminations dimanche soir, tandis que le bilan était porté à 80 décès, selon un communiqué de la Commission nationale de Santé chinoise. Dans la province du Hubei, les autorités sanitaires ont indiqué que l'épidémie avait fait 76 morts. Aux Etats-Unis, cinq cas ont été confirmés. Samedi, le Canada a déclaré son premier cas confirmé "présumé", une personne revenant de Wuhan. L'Australie a quant à elle recensé quatre cas. Aucun décès n'a été enregistré en dehors de la Chine. Dimanche, la Chine a interdit temporairement le commerce d'animaux sauvages dans les marchés, restaurants, et les sites de commerce en ligne. Les animaux sauvages, souvent braconnés, qui sont entassés sur les marchés chinois sont soupçonnés d'incuber des virus qui mutent pour se transmettre à l'homme. Serpents, crocodiles et autres espèces peuvent aussi être achetés sur Taobao, un site exploité par Alibaba. La ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé que la France allait organiser en milieu de semaine le rapatriement des Français de Wuhan tout en prévenant qu'ils seraient confinés dès leur retour sur le territoire national pour 14 jours. Le département d'Etat américain a annoncé qu'il allait rapatrier le personnel de son consulat de Wuhan tandis que le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dit que son gouvernement discutait avec la Chine pour mettre en place un avion censé rapatrier des ressortissants japonais de Wuhan. L'épidémie a eu pour effet de limiter les déplacements à l'intérieur de la Chine, la ville de Wuhan et ses 11 millions d'habitants, étant confinés et les moyens de transport suspendus à l'exception des véhicules d'urgence. PERTURBATIONS ET ANNULATIONS Les autorités ont reporté la réouverture des écoles et des universités de Pékin après les vacances du Nouvel An, selon la radio d'Etat. Hong Kong a déjà repoussé la réouverture des écoles au 17 février. Signe des perturbations provoquées par l'épidémie, le volume des déplacements était en baisse de 29% samedi, premier jour des célébrations du Nouvel An, tandis que le nombre de passagers aériens a diminué de 42%, selon un responsable du ministère des Transports. De nombreux cinémas à travers la Chine étaient fermés, tandis que le Disneyland de Shanghai, qui accueille habituellement 100.000 visiteurs chaque jour pendant les vacances, est resté porte close. Les aéroports à travers le monde ont renforcé leurs contrôles des passagers en provenance de Chine, même si des experts ont mis en doute l'efficacité de ces contrôles. Hong Kong a pour sa part décidé d'interdire aux habitants de la province de Hubei et aux personnes s'y étant rendu dans les 14 derniers jours, d'entrer dans la ville à partir de lundi. La mesure ne s'applique pas aux résidents de Hong Kong. 