SYNTHESE 3-Les bénéfices des banques américaines diminuent en raison de la hausse du coût des dépôts et de charges exceptionnelles

Plusieurs banques américaines ont annoncé jeudi une chute de leurs bénéfices au quatrième trimestre, en raison d'une baisse des revenus d'intérêts et de charges liées à la reconstitution d'un fonds d'assurance-dépôts.

L'augmentation des paiements sur les dépôts pour retenir les clients à la recherche d'alternatives à haut rendement a entraîné une contraction des marges d'intérêt nettes dans l'ensemble du secteur pour les banques qui avaient jusqu'à récemment bénéficié des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

Certaines banques ont averti que les baisses de taux potentielles de la Fed cette année risquent de réduire encore plus les marges cette année: .

Entre-temps, la plupart des banques américaines paient également à la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des frais pour remplir son fonds d'assurance, utilisé pour protéger les dépôts des clients en cas de faillite d'une banque.

Jeudi, un autre régulateur de premier plan a annoncé des plans pour de nouvelles règles de liquidité à court terme afin d'aider les prêteurs à répondre aux ruées sur les banques comme celles qui ont écrasé trois banques l'année dernière .

DEMANDE RÉDUITE

KeyCorp KEY.N a affiché une chute de près de 92% de son bénéfice trimestriel et prévoit une baisse de 2% à 5% de son revenu net d'intérêts (NII) en 2024. Le total des prêts à la fin du trimestre s'élevait à près de 114 milliards de dollars, soit 3,2 % de moins que l'année précédente.

L'appétit des emprunteurs est "modéré", a déclaré Chris Gorman, directeur général de KeyCorp, lors d 'une interview accordée à Reuters. "Il n'y a pas beaucoup de demandes de prêts, il n'y a pas beaucoup de transactions

David Long, analyste chez Raymond James, a déclaré que l'action de KeyCorp pourrait être sous pression car les bénéfices par action de la banque sont réduits.

Les actions ont chuté de 5,5 % à 13,10 dollars.

PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LE COÛT DES DÉPÔTS

Les investisseurs suivent de près l'évolution du coût des dépôts dans les rapports sur les résultats des banques ce trimestre. Reuters a rapporté au début du mois que les analystes craignent que les bénéfices par action en 2024 de 11 banques régionales américaines chutent par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation du coût des dépôts.

"Les résultats n'ont pas été bien accueillis. Le thème général est la détérioration du crédit, la pression continue sur les marges d'intérêt nettes en raison de l'augmentation du coût des dépôts et de la faible croissance des prêts. C'est la raison pour laquelle certaines de ces banques subissent des pressions aujourd'hui", a déclaré Macrae Sykes, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

Chez Truist, des charges non récurrentes de plus de 6 milliards de dollars et un NII plus faible ont conduit à une perte . Le bénéfice de M&T Bank MTB.N a chuté de 37% en raison de l'augmentation des coûts des dépôts et de la commission d'évaluation spéciale, tandis que le bénéfice du gestionnaire d'actifs et de patrimoine Northern Trust NTRS.O a chuté de 27%.

La société de services bancaires et de paiements numériques Discover Financial DFS.N a annoncé une chute de 62 % de son bénéfice mercredi, en raison de provisions plus importantes pour des prêts potentiellement douteux.

L'indice S&P 500 du secteur financier .SPSY a chuté de 0,3 %.

Ryan Nash, analyste bancaire chez Goldman Sachs, a toutefois déclaré que les banques régionales étaient bien positionnées pour 2024.

"Il est clair que nous nous rapprochons du creux des revenus nets d'intérêts, ce qui devrait se produire d'ici le milieu de l'année