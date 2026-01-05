SYNTHESE 2-Maduro plaide non coupable de narcoterrorisme devant la justice américaine

(Actualisée tout du long)

par Jack Queen et Jan Wolfe

Nicolas Maduro a plaidé lundi non coupable des accusations de narcoterrorisme portées à son encontre par les Etats-Unis lors de sa comparution devant un juge fédéral à New York deux jours après sa capture par les forces spéciales américaines lors d'une opération commando à Caracas.

Le dirigeant vénézuélien de 63 ans, qui était au pouvoir depuis 2013, a rejeté les quatre chefs d'accusation retenus par le bureau du procureur de Manhattan, dont narcoterrorisme, complot en vue d'importer de la cocaïne aux Etats-Unis, détention d'armes automatiques et d'explosifs et complot en vue de détenir des armes automatiques et des explosifs.

"Je suis innocent. Je ne suis pas coupable. Je suis un homme respectable. Je suis encore le président de mon pays", a dit Nicolas Maduro par le biais d'un interprète, avant d'avoir la parole coupée par le juge Alvin Hellerstein.

Sa femme Cilia Flores, capturée en même temps que lui, a également plaidé non coupable des charges portées contre elle.

La prochaine audience a été fixée au 17 mars.

Quelques dizaines d'opposants et de partisans de Nicolas Maduro s'étaient rassemblés devant le tribunal avant cette audience qui a duré environ une demi-heure.

L'administration américaine de Donald Trump accuse Nicolas Maduro d'avoir fait du Venezuela un narco-Etat inondant les Etats-Unis de cocaïne avec la complicité d'importants réseaux de trafiquants tels que les cartels mexicains de Sinaloa et des Zetas, les ex-rebelles colombiens des Farc et le gang vénézuélien Tren de Aragua.

Le successeur d'Hugo Chavez à la tête du Venezuela rejette de longue date ces accusations, qu'il qualifie de prétextes destinés à dissimuler les desseins impérialistes des Etats-Unis pour s'approprier les immenses réserves pétrolières de son pays.

ORDRE AU VENEZUELA D'ARRÊTER TOUT COMPLICE DES ETATS-UNIS

Alors que sa capture dans sa propre capitale a provoqué la stupeur à travers le monde, mais aussi des interrogations y compris aux Etats-Unis quant à la légalité de cette spectaculaire opération, les autorités au Venezuela ont publié lundi un décret ordonnant la fouille et l'arrestation de toute personne soupçonnée de complicité avec le raid américain de la nuit de vendredi à samedi.

Le conseil de sécurité des Nations unies, au sein duquel les Etats-Unis disposent quoi qu'il en soit d'un droit de veto, a débattu lundi de cette capture d'un dirigeant dans son propre pays, condamnée par la Russie, la Chine et les quelques alliés du Venezuela sur la scène internationale.

Les appuis de Washington, dont la plupart ne reconnaissaient pas l'autorité de Nicolas Maduro en raison d'allégations de fraude électorale, se sont montrés discrets après son arrestation. Ils ont souligné la nécessité du dialogue et du respect de la loi, sans pour autant condamner Donald Trump. Certains ont même salué le départ de Nicolas Maduro du pouvoir.

Critiqué pour sa réaction initiale ce week-end dans laquelle il s'abstenait de critiquer l'opération militaire américaine et préférait saluer la chute de la "dictature Maduro" en estimant que le peuple vénézuélien ne pouvait que s'en "réjouir", le président français Emmanuel Macron a finalement déclaré lundi en conseil des ministres que Paris défendait le droit international et n'approuvait pas la méthode utilisée par Donald Trump pour renverser Nicolas Maduro.

L'AVOCAT DE MADURO PRÉDIT UNE PROCÉDURE LONGUE ET COMPLEXE

Les mains liées, ce dernier et son épouse ont été transportés lundi matin par hélicoptère de la prison fédérale de Brooklyn où ils sont détenus depuis samedi vers le tribunal de Manhattan où leur ont été présentés les actes d'accusation.

En tenue orange et beige de prisonnier, Nicolas Maduro a écouté via des écouteurs la traduction par un interprète des propos du juge Hellerstein.

Lorsque ce dernier lui a demandé de se lever et de confirmer son identité, il a répondu en espagnol.

Son avocat Barry Pollack a prédit une procédure longue et complexe sur l'"enlèvement militaire" de son client. Il a annoncé que Nicolas Maduro ne réclamait pas sa libération dans l'immédiat mais qu'il pourrait la solliciter ultérieurement.

Mark Donnelly, qui défend Cilia Flores, a pour sa part affirmé que l'épouse de Nicolas Maduro avait subi des blessures importantes lors de sa capture, notamment de graves contusions aux côtes, et il a réclamé qu'elle subisse un examen médical et des radios.

Alors que Donald Trump a déclaré au cours du week-end que les Etats-Unis étaient désormais "aux commandes" du Venezuela et entendaient en exploiter les ressources pétrolières, le premier cercle autour de Nicolas Maduro s'efforce à Caracas de combler le vide généré par sa capture.

Après avoir dans un premier temps fustigé l'"enlèvement" de Nicolas Maduro et un comportement colonial des Etats-Unis, Delcy Rodriguez, désignée présidente par intérim du Venezuela, a adopté dimanche un ton nettement plus conciliant en appelant à des relations équilibrées et respectueuses entre Caracas et Washington.

Elle a invité les Etats-Unis à travailler à "un programme de coopération orienté vers le développement partagé dans le cadre du droit international". "Le président Donald Trump, nos peuples et notre région méritent la paix et le dialogue, pas la guerre", a-t-elle dit.

Au Venezuela, les opposants à Nicolas Maduro n'ont célébré que brièvement la nouvelle, ses fidèles restant au pouvoir. Beaucoup soupçonnent des complicités avec les Etats-Unis au sein même des proches de Nicolas Maduro mais rien n'indique pour le moment que l'armée se retournera contre le clan au pouvoir.

Voir également :

À l'Onu, la légalité de l'arrestation de Nicolas Maduro en question nL6N3Y60DV

ENCADRE-Les chefs d'accusation retenus aux USA contre Nicolas Maduro nL6N3Y60EI

(Bureaux de Reuters, version française Tangi Salaün, Etienne Breban et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault, Sophie Louet et Nicolas Delame)