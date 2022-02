SYNTHÈSE 2-L'Ukraine dément avoir envoyé des troupes en Russie

par Dmitry Antonov et Michel Rose

MOSCOU/PARIS, 21 février (Reuters) - L'armée russe a déclaré lundi que des saboteurs militaires ukrainiens avaient tenté d'entrer sur le territoire russe à bord de véhicules armés, une allégation que rejette Kiev alors que les pays occidentaux accusent Moscou de chercher un prétexte pour envahir l'ancienne république soviétique.

Selon l'armée russe, cinq personnes auraient été tuées lorsqu'une opération de sabotage menée par des troupes urkainiennes a été déjouée.

L'Ukraine et ses alliés occidentaux estiment depuis plusieurs jours que Moscou pourrait inventer une opération de toutes pièces pour justifier une intervention armée.

La France a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi que le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden avaient accepté le principe d'un sommet bilatéral, proposé dimanche par Emmanuel Macron et dont le contenu sera préparé jeudi lors de la rencontre entre le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov.

Un conseiller du président français a déclaré à Reuters que le locataire de l'Elysée avait soumis la proposition à Vladimir Poutine à la demande de Joe Biden.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'un appel téléphonique ou une réunion entre Vladimir Poutine et Joe Biden pouvait être organisé à tout moment, mais qu'il n'y avait pas encore de projet concret de sommet entre les deux hommes.

Les tensions s'intensifient mais une réunion des ministres américain et russe des Affaires étrangères est possible cette semaine, a-t-il ajouté.

Après avoir brièvement profité de l'espoir d'un sommet Biden-Poutine, les places boursières européennes reculaient à l'approche de la clôture face aux importantes incertitudes sur ce dossier. nL8N2UW2G3

L'armée russe a déclaré que les troupes et les gardes-frontières avaient empêché un groupe de "reconnaissance de diversion" de franchir la frontière depuis le territoire ukrainien près de Rostov, dans l'ouest de la Russie, et que cinq personnes avaient été tuées, ont rapporté les agences de presse russes. nP6N2TY01Z

Selon Interfax, qui cite l'armée russe, des véhicules armés ukrainiens ont été détruits.

L'Ukraine a rejeté ces informations, qualifiées de "fake news", et a déclaré qu'aucune force ukrainienne n'était présente dans la région de Rostov où l'incident aurait eu lieu.

Les images satellite publiées ce week-end suggèrent un rapprochement des forces russes de la frontière ukrainienne.

Les pays occidentaux redoutent que le renforcement militaire russe à la frontière soit le prélude à une intervention armée de Moscou, ce que rejette ce dernier, qui réclame des garanties de sécurité, dont la non-adhésion de Kiev à l'Otan.

Vladimir Poutine a déclaré lundi qu'Emmanuel Macron lui avait fait part d'une évolution de la position de Washington sur les exigences sécuritaires demandées par Moscou, ajoutant cependant qu'il ne savait pas sur quoi portait cette évolution.

Initiative qui alimente les craintes occidentales, la Russie et la Biélorussie ont décidé de prolonger leurs manoeuvres militaires conjointes, qui devaient s'achever dimanche, en raison du "regain d'activité militaire à leurs frontières extérieures". nL1N2UV027

La Russie dispose de dizaines de milliers de soldats sur le territoire biélorusse qui font partie d'une troupe qui, selon Washington, compte désormais entre 169.000 et 190 000 hommes déployés aux frontières de l'Ukraine, y compris les rebelles pro-russes dans l'est ukrainien.

Après un entretien à Bruxelles avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré que les pays occidentaux se préparaient à un "scénario du pire".

Mais l'Union européenne a rejeté l'appel de Kiev à imposer dans l'immédiat des sanctions. nL8N2UW2JD

