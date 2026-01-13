SYNTHESE 1-Les prix à la consommation aux États-Unis augmentent en décembre en raison de la cherté des denrées alimentaires et des loyers

L'indice des prix à la consommation augmente de 0,3 % en décembre

L'alimentation et les loyers ont été les principaux moteurs de l'inflation à la consommation

L'inflation sous-jacente augmente modérément de 0,2 %

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté en décembre, portés par la hausse des coûts des loyers et de l'alimentation, alors que certaines des distorsions liées à la fermeture du gouvernement qui avaient artificiellement réduit l'inflation en novembre se sont dissipées, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci.

Mais des réductions de taux cette année restent à l'ordre du jour, le rapport du département du travail de mardi montrant des pressions inflationnistes sous-jacentes modérées le mois dernier, ce qui, selon les économistes, laissait penser que la répercussion des droits de douane sur les prix était en train de ralentir.

Néanmoins, la cherté des denrées alimentaires, dont les prix ont connu leur plus forte augmentation depuis plus de trois ans, et des loyers a mis en évidence la crise d'accessibilité à laquelle est confronté le président Donald Trump, que les économistes attribuent en partie aux politiques de la Maison Blanche, notamment aux droits de douane considérables sur les importations.

Trump a fait une série de propositions pour réduire le coût de la vie, notamment en interdisant aux investisseurs institutionnels d'acheter des maisons individuelles et en demandant à l'Agence fédérale de financement du logement, qui supervise les géants du financement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac, d'acheter pour 200 milliards de dollars d'obligations émises par ces deux sociétés afin de faire baisser les taux d'intérêt des prêts hypothécaires.

L'inflation élevée a érodé la cote de popularité de Trump et sera un sujet politique brûlant cette année, alors que Trump et ses collègues républicains se battent pour conserver le contrôle du Congrès américain.

"Les distorsions causées par la fermeture du gouvernement ont rendu les données sur l'inflation plus difficiles à interpréter, mais la récente série de chiffres suggère que l'inflation a atteint un sommet", a déclaré Michael Pearce, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. "Nous pensons que les autorités sont heureuses de rester en pause prolongée, alors qu'elles attendent de voir l'impact de leur récente série de réductions de taux, mais comme les craintes d'inflation s'estompent, les autorités se sentiront plus libres de répondre aux risques de détérioration du marché du travail, si les conditions se détériorent."

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % le mois dernier, selon le Bureau des statistiques du travail du ministère de l'emploi. Une augmentation de 0,4 % du coût du logement, qui comprend les loyers, a été le principal moteur de la hausse de l'IPC.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,7 %, soit la plus forte hausse depuis octobre 2022. Les prix des fruits et légumes, des produits laitiers et des produits connexes ont connu des augmentations notables. Les prix du bœuf, qui ont suscité la colère de nombreux Américains, ont augmenté de 1,0 %, les steaks s'envolant de 3,1 %. Les prix du café ont augmenté de 1,9 %, en raison des droits de douane. En revanche, les prix des œufs ont baissé de 8,2 %.

Le coût de la nourriture dans les restaurants et autres points de vente a augmenté de 0,7 %.

Les prix de l'énergie ont augmenté de 0,3 %, la hausse de 4,4 % des prix du gaz naturel ayant compensé la baisse de 0,5 % des prix de l'essence. Les prix de l'électricité ont baissé de 0,1%. Au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre, l'IPC a progressé de 2,7 %, ce qui correspond à la hausse enregistrée en novembre. L'augmentation de l'IPC était conforme aux attentes des économistes.

Le BLS a estimé que l'IPC avait augmenté de 0,2 % de septembre à novembre. La fermeture de 43 jours a empêché la collecte des prix pour le mois d'octobre, ce qui a conduit le BLS à utiliser une méthode de report pour imputer les données, en particulier pour les loyers, afin de compiler le rapport sur l'IPC du mois de novembre. Si les prix de novembre ont été relevés, ce n'est qu'au cours de la seconde moitié du mois, lorsque les détaillants offraient des rabais pour les fêtes de fin d'année. La méthode d'imputation par report a traité les prix d'octobre comme inchangés.

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé à la suite de ces données, tandis que le dollar s'est légèrement apprécié par rapport à un panier de devises.

L'INFLATION SOUS-JACENTE A ÉTÉ MODÉRÉE EN DÉCEMBRE

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC a augmenté de 0,2 % en décembre. Malgré la hausse modérée de ce que l'on appelle l'IPC de base, certaines de ses composantes ont été fortes.

Le loyer équivalent des propriétaires a augmenté de 0,3 %, tandis que le coût des chambres d'hôtel et de motel a bondi de 2,9 %. Les tarifs aériens ont augmenté de 5,2 % et les vêtements de 0,6 %. Les coûts des soins de santé ont augmenté de 0,4%. Cependant, les prix des voitures et camions d'occasion ont baissé de 1,1 % et le coût de l'ameublement et des opérations ménagères a diminué de 0,5 %.

L'IPC de base a augmenté de 2,6 % en glissement annuel en décembre, après avoir augmenté dans les mêmes proportions en novembre. Le BLS estime que l'IPC de base a augmenté de 0,2 % de septembre à novembre.

La Fed suit les indices de prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %. La reprise de l'inflation à la consommation fait suite à l'annonce, la semaine dernière, d'une baisse du taux de chômage en décembre, alors même que la croissance de l'emploi est restée timide. La banque centrale américaine devrait maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors de sa réunion des 27 et 28 janvier.

L'escalade des tensions entre le président de la Fed, Jerome Powell, et Trump a fait que la plupart des économistes ne s'attendent pas à une baisse des taux avant la fin du mandat de Powell en mai. L'administration Trump a ouvert une enquête criminelle sur Powell, que le chef de la Fed a qualifiée de "prétexte" pour influencer les taux.

