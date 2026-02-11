SYNTHESE 1-La croissance de l'emploi aux États-Unis s'accélère en janvier, le taux de chômage tombe à 4,3 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte de l'article pour supprimer les puces, pas de changement dans le texte de l'article) par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en janvier et le taux de chômage est tombé à 4,3 %, des signes de stabilité du marché du travail qui pourraient permettre à la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps, alors que les responsables politiques surveillent l'inflation. La masse salariale non agricole a augmenté de 130 000 emplois le mois dernier, après une révision à la baisse de 48 000 emplois en décembre, a déclaré mercredi le Bureau des statistiques du travail du Département du travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 70 000 emplois. Les estimations allaient d'une perte de 10 000 emplois à un gain de 135 000 postes. Le taux de chômage est passé de 4,4 % en décembre.

L 'augmentation plus importante que prévu du nombre d'emplois s'explique en partie par le fait que les secteurs sensibles aux variations saisonnières, tels que les détaillants et les entreprises de livraison, ont embauché moins de travailleurs pendant les fêtes que d'habitude l'année dernière. Le mois de janvier est généralement le plus important pour les licenciements liés aux fêtes de fin d'année. Compte tenu de la faiblesse des embauches saisonnières, les licenciements ont probablement été moins nombreux, ce qui a favorisé l'augmentation des salaires.

La politique commerciale continue de jeter une ombre sur le marché du travail, ont-ils déclaré, faisant un clin d'œil à la menace du président Donald Trump, le mois dernier, d'imposer des droits de douane supplémentaires aux alliés européens qui ont rejeté sa demande d'achat du Groenland par les États-Unis. Plus tard, M. Trump a brusquement fait marche arrière. Le rapport sur l'emploi, qui devait initialement être publié vendredi dernier, a été retardé par la fermeture de trois jours du gouvernement fédéral.

À partir du rapport de janvier, le BLS a mis à jour le modèle des naissances et des décès en incorporant des informations sur les échantillons actuels chaque mois. Ce modèle, qui est une méthode utilisée par le BLS pour tenter d'estimer le nombre d'emplois gagnés ou perdus en raison de l'ouverture ou de la fermeture d'entreprises au cours d'un mois donné, a été accusé de surcompter la masse salariale.

La mise à jour du modèle "naissance et décès", qui suit la même méthodologie que celle appliquée aux estimations pour la période avril-octobre 2024 après la révision annuelle de la masse salariale de référence, pourrait se traduire par un nombre d'emplois ajoutés à la croissance de la masse salariale inférieur de 50 000 à celui des derniers mois, selon les estimations des économistes.

Malgré l'augmentation de la masse salariale en janvier, le marché de l'emploi reste morose et a connu des difficultés alors même que la croissance économique était robuste. L'anxiété liée à l'emploi et à l'inflation élevée a érodé l'approbation par les Américains de la gestion de l'économie par M. Trump.

Les économistes ont déclaré que les politiques commerciales et d'immigration de l'administration Trump ont refroidi le marché du travail, bien qu'ils s'attendent à ce que les réductions d'impôts stimulent l'embauche cette année. Le mois dernier, la banque centrale américaine a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a mis en garde lundi contre une baisse des créations d'emplois dans les mois à venir en raison du ralentissement de la croissance de la main-d'œuvre . Le Bureau du recensement a déclaré la semaine dernière que la population du pays a augmenté de seulement 1,8 million de personnes, soit 0,5 %, pour atteindre 341,8 millions au cours de l'année qui s'est achevée en juin 2025.

M. Trump a fait de la répression de l'immigration américaine l'une des pierres angulaires de sa campagne électorale. Le BLS introduira le mois prochain de nouveaux contrôles annuels de la population pour l'enquête sur les ménages avec le rapport sur l'emploi de février, après qu'ils aient été retardés par la fermeture du gouvernement pendant 43 jours l'année dernière. Ces contrôles tiennent compte des estimations démographiques actualisées, y compris des migrations.

Le taux de chômage est dérivé de l'enquête sur les ménages.

Compte tenu de la réduction de la population active, les économistes estiment que l'économie doit créer environ 50 000 emplois par mois, voire moins, pour suivre la croissance de la population en âge de travailler.