SYNTHESE 1-La croissance de l'emploi aux États-Unis dépasse les attentes en novembre ; le taux de chômage s'établit à 4,6%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des rapports) par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis a rebondi en novembre après que la masse salariale non agricole a diminué en octobre en raison des réductions des dépenses gouvernementales, mais le taux de chômage s'est établi à 4,6% alors que le marché du travail s'affaiblit sur fond d'incertitude économique découlant de la politique commerciale agressive du président Donald Trump.

Le rapport retardé sur l'emploi pour novembre et une mise à jour partielle pour octobre publiés par le Bureau des statistiques du travail du département du Travail mardi n'incluaient pas le taux de chômage et d'autres mesures pour octobre après la fermeture de 43 jours du gouvernement qui a empêché la collecte de données auprès des ménages.

La masse salariale non agricole a augmenté de 64 000 emplois le mois dernier, a indiqué le BLS. L'économie a perdu 105 000 emplois en octobre, reflétant le départ de plus de 150 000 employés fédéraux qui ont pris des rachats différés dans le cadre de la poussée de l'administration Trump pour réduire l'empreinte du gouvernement. La plupart d'entre eux ont cessé de travailler pour le gouvernement à la fin du mois de septembre.

Les effectifs n'ont pas été affectés par la mise au chômage technique des travailleurs pendant le plus long shutdown de l'histoire, car ils ont été payés rétroactivement lorsque le gouvernement a rouvert ses portes.

Le taux de chômage était de 4,4 % en septembre. Le BLS a modifié les pondérations pour les estimations de la population active car aucune donnée n'a été collectée en octobre.

Avant la publication du rapport sur l'emploi, le BLS a déclaré que les estimations de la population active de novembre "présenteront des écarts légèrement plus élevés que d'habitude", ajoutant que le changement de pondération "ne sera pas nécessaire pour les estimations de décembre, qui reviendront à la méthode habituelle de pondération composite".

Il a également indiqué que deux fois plus de nouveaux ménages participeraient à l'enquête sur les ménages en novembre qu'au cours d'un mois normal, tandis que d'autres reviendraient après avoir fait une pause au milieu de leur période d'inscription. Certains économistes ont mis en garde contre le risque d'un biais à la hausse du taux de chômage en novembre.

LES MÉNAGES SONT PESSIMISTES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL La perception du marché du travail par les ménages s'est détériorée en novembre .

Selon les économistes, les employeurs ont cessé d'embaucher en raison de ce que certains décrivent comme un choc provoqué par les droits de douane considérables imposés par Trump sur les importations. Les taxes à l'importation ont augmenté les prix de nombreux produits, ce qui a incité les consommateurs, principalement les ménages à revenus faibles et moyens, à être plus sélectifs dans leurs achats et, en fin de compte, à réduire leurs dépenses.

La semaine dernière, les responsables de la Réserve fédérale ont réduit le taux d'intérêt de référence au jour le jour de la banque centrale américaine de 25 points de base supplémentaires pour le ramener dans la fourchette de 3,5 % à 3,75 %. Toutefois, ils ont indiqué qu'il était peu probable que les coûts d'emprunt baissent davantage à court terme, dans l'attente de précisions sur l'orientation du marché de l'emploi et de l'inflation.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré aux journalistes que le marché du travail "semble présenter d'importants risques de baisse", faisant allusion à une estimation préliminaire de la révision de référence en septembre qui suggère que 911 000 emplois de moins ont été créés au cours des 12 mois jusqu'en mars que ce qui avait été rapporté précédemment, soit l'équivalent de 76 000 emplois de moins par mois.

Le BLS publiera la révision finale de la masse salariale en février, en même temps que le rapport sur l'emploi de janvier.