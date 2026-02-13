SYNTHESE 1-La baisse des prix de l'essence freine l'inflation à la consommation aux États-Unis en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails du rapport, de commentaires d'analystes et de réactions du marché)

L'indice des prix à la consommation augmente de 0,2% en janvier

L'IPC hors alimentation et énergie augmente de 0,3%

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en janvier grâce à une essence moins chère et à une modération de l'inflation des loyers, mais les ménages ont dû faire face à des coûts plus élevés ailleurs, ce qui suggère qu'il n'est pas urgent pour la Réserve fédérale de recommencer à réduire les taux d'intérêt avant l'été.

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation publié vendredi par le département du travail a montré que les pressions inflationnistes sous-jacentes se sont intensifiées le mois dernier, probablement parce que les entreprises ont augmenté les prix des biens et services en début d'année, y compris les soins personnels, les loisirs, les billets d'avion et les services hospitaliers.

Néanmoins, le ralentissement de l'inflation globale sera bien accueilli par le président Donald Trump, dont la cote de popularité concernant l'économie a été mise à mal par l'inquiétude suscitée par l'emploi et l'accessibilité financière. Le rapport fait suite à l'annonce, cette semaine, d'une accélération de la croissance de l'emploi en janvier et d'une baisse du taux de chômage à 4,3 %, contre 4,4 % en décembre.

"Si l'on regarde la répartition, ce rapport est bruyant", a déclaré James McCann, économiste principal, stratégie d'investissement chez Edward Jones. "Dans l'ensemble, les données suggèrent que les pressions sur les prix restent un peu trop fortes pour l'instant, mais la direction de l'inflation continue à être plus faible, même si le processus s'est avéré cahoteux et lent. Pour la Fed, cela ne change probablement pas grand-chose à court terme."

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % le mois dernier, après une hausse non révisée de 0,3 % en décembre, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère de l'emploi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de l'IPC de 0,3 %. Avec le rapport sur l'IPC de janvier, le BLS a publié des facteurs d'ajustement saisonnier recalculés pour refléter les mouvements de prix de 2025.

Le rapport a été légèrement retardé par la fermeture de trois jours du gouvernement fédéral la semaine dernière. L'année dernière, une fermeture plus longue avait empêché la collecte des prix pour le mois d'octobre, entraînant une volatilité des données de l'IPC.

Le coût du logement, qui comprend les loyers ainsi que les séjours dans les motels et les hôtels, a augmenté de 0,2 % après avoir bondi de 0,4 % en décembre. Les prix de l'alimentation ont augmenté de 0,2 % après une accélération de 0,7 % le mois précédent. Les prix des épiceries ont augmenté de 0,2 %, les céréales et les produits de boulangerie plus chers ayant été partiellement compensés par une baisse de 0,4 % du coût du bœuf et du veau.

Les œufs et le café étaient également relativement moins chers le mois dernier, tout comme les fruits et légumes frais. L'administration Trump a annulé et réduit les droits de douane sur certains produits alimentaires importés. Néanmoins, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Les consommateurs ont également été soulagés à la pompe, les prix de l'essence ayant chuté de 3,2 % en janvier par rapport au mois précédent.

Bien que les prix de l'électricité aient baissé de 0,1 %, ils ont augmenté de 6,3 % en glissement annuel, reflétant la demande des centres de données pour alimenter l'intelligence artificielle. Au cours des 12 mois précédant janvier, l'IPC a augmenté de 2,4 %. Le ralentissement du taux d'inflation en glissement annuel, qui était de 2,7 % en décembre, s'explique principalement par le fait que les chiffres les plus élevés de l'année dernière n'ont pas été pris en compte dans le calcul.

Les actions américaines ont ouvert en baisse. Le dollar a peu varié par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont baissé.

L'INFLATION DE BASE S'EST RÉCHAUFFÉE EN JANVIER La banque centrale américaine suit les indices de prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %. Les deux mesures se situent bien au-dessus de l'objectif. Le gouvernement a rapporté cette semaine que la croissance de l'emploi s'est accélérée en janvier et que le taux de chômage est passé de 4,4 % en décembre à 4,3 %. Le mois dernier, la Fed a laissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC a augmenté de 0,3 % après une hausse non révisée de 0,2 % en décembre.

Les chiffres de l'IPC de base ont dépassé les attentes chaque année en janvier, les économistes estimant que les facteurs d'ajustement saisonnier, le modèle utilisé par le BLS pour éliminer les fluctuations saisonnières des données, ne tenaient pas pleinement compte des augmentations de prix ponctuelles de début d'année.

Le coût des soins personnels a bondi de 1,2%, tandis que les loisirs ont augmenté de 0,5% et les communications de 0,5%. Les tarifs aériens ont augmenté de 6,5%. L'équivalent loyer des propriétaires a augmenté de 0,2%. Les coûts des soins de santé ont augmenté de 0,3%, les prix des services hospitaliers progressant de 0,9% et ceux des services médicaux de 0,3%.

Les prix des médicaments sur ordonnance sont restés inchangés. Les prix de l'habillement ont augmenté de 0,3 %, signe de la poursuite de la répercussion des droits de douane. Au cours des 12 mois précédant janvier, l'IPC de base a augmenté de 2,5 % après avoir progressé de 2,6 % en décembre. Cela s'explique également par le fait que les chiffres les plus élevés de l'année dernière n'ont pas été pris en compte dans le calcul.

Les économistes s'attendent à ce que l'inflation reprenne pendant un certain temps cette année, en raison de la répercussion des droits d'importation et de la dépréciation du dollar l'année dernière par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Le dollar américain, pondéré en fonction des échanges commerciaux, a chuté d'environ 7,4 % l'année dernière.