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Synopsys progresse grâce à une source qui indique qu'Elliott prend une participation de plusieurs milliards de dollars
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 mars - ** La société d' automatisation de la conception électronique Synopsys SNPS.O gagne 5% à 440,79

** L'investisseur activiste Elliott Investment Management a construit une participation de plusieurs milliards de dollars dans SNPS, a déclaré à Reuters une personne familière avec le sujet

** Le fonds spéculatif a déclaré au Wall Street Journal, qui a été le premier à signaler l'investissement, qu'il existe une "opportunité claire pour que la performance financière de Synopsys reflète davantage la valeur qu'elle délivre"

** 19 des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, cinq comme "conservée" et une comme "vendue"; la prévision médiane est de 540 $ - données compilées par LSEG

**En incluant le mouvement de la séance, SNPS est en baisse d'environ 6% depuis le début de l'année, contre une baisse de 4,8% pour le Nasdaq .IXIC .

Valeurs associées

NASDAQ Composite
22 102,34 Pts Index Ex +2,10%
SYNOPSYS
438,9850 USD NASDAQ +4,44%
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