Synopsys prévoit un trimestre mitigé en raison des restrictions à l'exportation imposées par la Chine ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prévisions de revenus de Synopsys

SNPS.O pour le deuxième trimestre ont été inférieures aux attentes des investisseurs mercredi, alors que le fabricant de logiciels de conception de puces navigue entre les restrictions à l'exportation en Chine et l'incertitude économique générale.

Les actions ont chuté de plus de 5 % dans les échanges prolongés.

La société a été confrontée à un ralentissement en Chine, les restrictions à l'exportation ayant empêché les clients de lancer de nouveaux projets de conception de puces, ainsi qu'à une demande plus faible que prévu de la part d'un client majeur de la fonderie.

Les analystes ont également souligné que le transfert de capacité vers les puces d'intelligence artificielle réduit la production d'appareils grand public tels que les smartphones et les PC, ce qui nuit au segment IP de l'entreprise, qui octroie des licences pour des conceptions de circuits préfabriqués.

Les revenus de ce segment ont chuté de plus de 6 % pour atteindre 407 millions de dollars au premier trimestre, contre 435,1 millions de dollars un an plus tôt.

"Si l'on exclut Ansys, le chiffre d'affaires de la Chine a légèrement baissé d'une année sur l'autre, conformément à nos prévisions", a déclaré Shelagh Glaser, directrice financière, lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Ansys a contribué au chiffre d'affaires du premier trimestre à hauteur de 886 millions de dollars environ.

Pour le deuxième trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,23 et 2,28 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 2,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté de 3,11 à 3,17 dollars par action, contre des estimations de 3,09 dollars.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 2,41 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,39 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 3,77 dollars par action, dépassant le consensus de 3,56 dollars. La société gère également une lourde dette contractée pour financer l'acquisition de la société de logiciels de simulation d'ingénierie Ansys pour 35 milliards de dollars, qui a été finalisée en juillet 2025 .

En novembre, Synopsys a lancé un plan de restructuration visant à réduire d'environ 10 % ses effectifs et à réorienter les investissements vers d'autres opportunités.