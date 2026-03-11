 Aller au contenu principal
Synopsys lance de nouveaux outils pour concevoir les puces d'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 17:38

Le spécialiste des logiciels de conception de semi-conducteurs présente ses premières innovations majeures depuis l'acquisition d'Ansys pour 35 milliards de dollars.

Synopsys a annoncé le lancement d'une nouvelle série d'outils logiciels destinés à gérer la complexité croissante de la conception de puces pour l'intelligence artificielle. Présentées lors d'une conférence dans la Silicon Valley, ces solutions marquent la première grande vague d'innovations depuis l'acquisition de la société d'ingénierie Ansys. L'entreprise est depuis longtemps l'un des principaux fournisseurs de logiciels utilisés pour concevoir les semi-conducteurs produits par des groupes comme Nvidia et AMD.

Les puces d'IA les plus avancées ne reposent plus sur un seul circuit mais sur des architectures composées de multiples chiplets, de petits modules de silicium assemblés pour former des processeurs plus puissants. Cette évolution accroît fortement la complexité de la conception, notamment en raison de contraintes physiques et thermiques. La chaleur générée par ces composants peut provoquer des déformations ou des fissures susceptibles d'endommager des processeurs dont le coût peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Selon le directeur général de Synopsys, Sassine Ghazi, les nouveaux outils visent à intégrer dès la phase de conception les analyses liées à ces contraintes d'ingénierie. Cette approche doit permettre d'améliorer les performances, de réduire la consommation énergétique et de limiter les coûts. L'entreprise cherche ainsi à adapter ses logiciels à l'essor rapide des architectures avancées utilisées dans les systèmes d'intelligence artificielle.

