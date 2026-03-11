Synopsys lance de nouveaux outils logiciels pour la conception de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Synopsys a présenté mercredi de nouveaux outils logiciels pour faire face à la complexité croissante de la conception de puces d'intelligence artificielle, la première vague de nouvelles offres après son rachat pour 35 milliards de dollars de la société de logiciels d'ingénierie Ansys .

Synopsys SNPS.O , qui a annoncé les nouveaux outils lors d'une conférence dans la Silicon Valley, est depuis des décennies l'un des principaux fournisseurs de logiciels utilisés pour déterminer comment agencer les dizaines de milliards de transistors qui composent les puces d'entreprises telles qu'Advanced Micro Devices AMD.O et Nvidia NVDA.O , qui ont investi l'année dernière 2 milliards de dollars dans Synopsys . Mais les produits phares d'AMD et de Nvidia ne sont plus du tout des puces uniques, mais de nombreux "chiplets" plus petits, empilés et assemblés de manière de plus en plus compliquée.

Cette tendance est à l'origine de l'accord conclu avec Ansys, car les concepteurs de puces doivent désormais faire face à des problèmes qui relevaient auparavant du domaine des ingénieurs en mécanique, comme la question de savoir si la chaleur générée par une puce peut la déformer ou la dilater au point de la fissurer et de la séparer de sa voisine, détruisant ainsi une puce complexe qui peut coûter des dizaines de milliers de dollars.

Sassine Ghazi, directeur général de Synopsys, a déclaré que les nouveaux outils visent à intégrer ces outils d'ingénierie dans les outils logiciels que les concepteurs de puces tels qu'Intel INTC.O et d'autres utilisent déjà.

"Généralement, les ingénieurs conçoivent chaque étape de manière isolée", a déclaré Ghazi. "En fin de compte, le produit est plus cher et ne fonctionne pas au maximum de son potentiel. Nous les plaçons dans la phase de conception, ce qui permet d'obtenir de meilleures performances, de réduire la consommation d'énergie et de diminuer les coûts."