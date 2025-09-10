Synopsys annonce un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O a manqué les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, pénalisé par la faiblesse de son activité Design IP, ce qui a fait chuter les actions de près de 18,5 % après la cloche.

Ce segment comprend la propriété intellectuelle de Synopsys en matière d'interface, de sécurité et de processeurs intégrés, ainsi que les services de mise en œuvre de la propriété intellectuelle.

La sous-performance de ce segment est due à des contrats qui ne se sont pas concrétisés, en grande partie à cause des nouvelles restrictions à l'exportation qui perturbent les débuts de la conception en Chine et des difficultés rencontrées par un client important de la fonderie, a déclaré la directrice générale Sassine Ghazi lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Début juillet, les États-Unis ont levé les restrictions sur les exportations vers la Chine pour les développeurs de logiciels de conception de puces, qui avaient été imposées fin mai.

Synopsys a réalisé d'importants investissements dans la mise en place de la propriété intellectuelle pour le client fondeur, avec des attentes de retour sur investissement au second semestre 2025, a déclaré Ghazi lors de la conférence téléphonique. Toutefois, le client s'est retiré pour des raisons liées au marché et à la clientèle.

Synopsys, qui compte parmi ses partenaires des entreprises telles que Nvidia NVDA.O , Intel INTC.O et Qualcomm QCOM.O , fournit des logiciels et du matériel utilisés pour concevoir des processeurs avancés.

La société Synopsys, basée à Sunnyvale (Californie), a finalisé en juillet l'acquisition en numéraire et en actions de la société de conception technique Ansys, pour un montant de 35 milliards de dollars, après avoir reçu l'approbation conditionnelle de l'autorité chinoise de régulation des marchés. L'opération, annoncée au début de l'année dernière, a fait l'objet d'un examen concurrence approfondi sur certains marchés, notamment en Grande-Bretagne.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars pour le troisième trimestre clos le 31 juillet, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,77 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Synopsys a déclaré un bénéfice de 3,39 dollars par action, également inférieur aux estimations de 3,74 dollars par action.

Synopsys prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours compris entre 2,23 et 2,26 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendent à 2,09 milliards de dollars.

Son rival Cadence Design Systems CDNS.O a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en juillet.