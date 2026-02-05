Syngenta vise une introduction en bourse à Hong Kong en 2026 jusqu'à 10 milliards de dollars, selon certaines sources

(Ajout de l'embauche de banques et de détails sur l'introduction en bourse aux paragraphes 6 à 12) par John Revill, Oliver Hirt et Kane Wu

Syngenta Group vise une cotation à Hong Kong qui pourrait lever jusqu'à 10 milliards de dollars cette année, ont déclaré deux sources au fait de l'opération, ce qui mettrait le groupe suisse d'agrochimie et de semences sur la voie de l'une des plus grandes introductions en bourse au monde en 2026.

Syngenta, qui appartient au groupe d'État chinois Sinochem, est en pourparlers avec plusieurs banques pour jouer un rôle dans l'opération, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

La société pourrait introduire en bourse jusqu'à 20 % de ses actions, ont indiqué les sources, ajoutant que la taille et le calendrier de l'offre publique n'étaient pas définitifs et pouvaient changer en fonction des conditions du marché.

"Nous ne commentons pas les rumeurs du marché. Nous continuerons à évaluer nos stratégies sur les marchés des capitaux en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs pertinents qui sont dans le meilleur intérêt de nos actionnaires", a déclaré Syngenta.

"Comme nous l'avons toujours dit, nous avons l'intention de revenir sur les marchés des capitaux au moment opportun."

Syngenta est en pourparlers avec des banques, dont Goldman Sachs GS.N , UBS UBSG.S et la banque d'investissement chinoise CICC 601995.SS , entre autres, pour gérer l'introduction en bourse, ont indiqué deux des sources.

La société est également en pourparlers avec Morgan Stanley

MS.N et HSBC HSBA.L , ont indiqué les deux sources et deux autres sources.

CICC et UBS ont refusé de commenter, tandis que Goldman Sachs, Morgan Stanley et HSBC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Syngenta utilisera une partie du produit de l'introduction en bourse pour réduire sa dette, ont indiqué les sources.

La cotation potentielle à Hong Kong interviendrait près de deux ans après que Syngenta a décidé de retirer sa demande d'introduction à la Bourse de Shanghai, en invoquant l'environnement du secteur et sa stratégie de développement.