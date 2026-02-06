Syngenta prévoit une cotation à Hong Kong pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars, selon certaines sources

L'entreprise de semences et de produits chimiques souhaite introduire en bourse jusqu'à 20 % de ses actions en 2026

Les banques sont en pourparlers préliminaires

Le produit de l'opération sera affecté à la réduction de la dette et à la croissance

L'introduction en bourse pourrait être la troisième plus importante depuis 2021

(Ajout de la réponse de Goldman Sachs au paragraphe 10) par John Revill, Oliver Hirt et Kane Wu

Syngenta Group vise une cotation à Hong Kong qui pourrait lever jusqu'à 10 milliards de dollars, ont déclaré deux sources au fait des projets, ce qui mettrait le groupe suisse d'agrochimie et de semences sur la voie de l'une des plus grandes introductions en bourse au monde ces dernières années.

Syngenta, qui appartient à l'entreprise publique chinoise Sinochem, est en pourparlers avec plusieurs banques pour organiser l'opération, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

La société pourrait introduire en bourse jusqu'à 20 % de ses actions, ont indiqué les sources, ajoutant que la taille et le calendrier de l'offre n'étaient pas définitifs et qu'ils pourraient changer en fonction des conditions du marché.

Si elle lève 10 milliards de dollars, l'introduction en bourse serait la troisième plus importante au niveau mondial au cours des cinq dernières années, après Rivian Automotive

RIVN.O en 2021 et LG Energy Solution 373220.KS en 2022, selon les données de Dealogic.

"Nous ne commentons pas les rumeurs du marché. Nous continuerons à évaluer nos stratégies sur les marchés financiers en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs pertinents qui sont dans le meilleur intérêt de nos actionnaires", a déclaré Syngenta, après que Reuters ait été le premier à faire état du plan d'introduction en bourse plus tôt dans la journée de jeudi.

"Comme nous l'avons toujours dit, nous avons l'intention de revenir sur les marchés des capitaux au moment opportun", a ajouté Syngenta.

La société bâloise est en concurrence avec le groupe américain Corteva CTVA.N , ainsi qu'avec les sociétés allemandes BASF BASFn.DE et Bayer BAYGn.DE , pour la production de semences et de sprays qui aident les agriculteurs à protéger leurs cultures contre les mauvaises herbes, les insectes et les maladies.

"L'environnement des introductions en bourse s'est considérablement amélioré au cours des derniers trimestres, et le secteur agricole est actuellement en hausse, mais loin d'avoir atteint son apogée, ce qui en fait un secteur attrayant", a déclaré Markus Mayer, responsable des marchés des capitaux à la Baader Bank.

Syngenta est en pourparlers avec des banques telles que Goldman Sachs GS.N , UBS UBSG.S et la banque d'investissement chinoise CICC 601995.SS , ainsi que Morgan Stanley MS.N et HSBC HSBA.L , ont indiqué les sources.

CICC, UBS, HSBC et Goldman Sachs ont refusé de commenter, tandis que Morgan Stanley n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La cotation potentielle à Hong Kong interviendrait deux ans après que Syngenta a abandonné sa demande d'introduction à la Bourse de Shanghai, invoquant l'environnement industriel et la faiblesse du marché chinois des actions.

ÉLAN DE COLLECTE DE FONDS À HONG KONG

Aucune décision n'a été prise quant à la taille de l'introduction en bourse, qui pourrait varier de 10 à 20 % et permettre de lever entre 5 et 10 milliards de dollars, a déclaré l'une des sources.

Aucun mandat bancaire n'a été convenu, a ajouté cette personne, alors que le processus ne fait que commencer et que Syngenta vise à achever l'introduction en bourse d'ici à la fin de l'année 2026.

Syngenta utilisera une partie du produit de l'introduction en bourse pour réduire sa dette, ont indiqué les sources. La dette nette s'élevait à 24,8 milliards de dollars à la fin de 2024, selon l'entreprise.

Le produit de l'introduction en bourse pourrait également être utilisé pour financer la recherche et le développement ainsi que des acquisitions. Syngenta consacre généralement environ 2 milliards de dollars par an à la recherche et au développement et souhaite élargir son portefeuille de nouveaux produits.

Le développement de nouvelles semences et de nouveaux insecticides peut prendre jusqu'à 10 ans et coûter environ 300 millions de dollars, mais les nouveaux produits sont plus efficaces, utilisés en plus petites quantités et offrent des marges plus élevées.

L'entreprise prévoit également de développer ses outils d'intelligence artificielle, qui comprennent des systèmes permettant de conseiller les petits agriculteurs.

Le projet de cotation est en partie motivé par la volonté de réduire la participation chinoise, ont déclaré deux des sources, ce qui pourrait contribuer à apaiser les inquiétudes des États-Unis à l'heure où les tensions commerciales s'exacerbent.

L'Arkansas a ordonné à Syngenta de vendre 160 acres (65 hectares) de terres agricoles en 2023 en raison de sa propriété chinoise, dans le cadre d'un examen plus approfondi des propriétés foncières étrangères.

Le plan d'introduction en bourse intervient après que Syngenta a fait état d'une amélioration de ses résultats récents, les bénéfices ayant augmenté de 25 % au cours des neuf premiers mois de 2025, malgré une légère baisse des ventes.

Syngenta est née en 2000 de la fusion des entreprises agroalimentaires de Novartis et d'AstraZeneca. Elle a été rachetée par China National Chemical Corp, ou ChemChina, pour 43 milliards de dollars en 2017, avant d'être intégrée à Sinochem.

L'introduction en bourse prévue s'ajouterait au nouvel élan de collecte de fonds à Hong Kong, après que la ville a repris la première place mondiale pour le produit des introductions en bourse en 2025. Les entreprises ont levé environ 37,2 milliards de dollars l'année dernière lors des introductions en bourse à Hong Kong, selon les données du LSEG.

Le centre financier asiatique a connu l'un de ses meilleurs départs depuis des années en 2026. En janvier, 12 sociétés ont été cotées, levant environ 4,2 milliards de dollars, selon les données du LSEG.